Riocentro lança Festa Junina ao ar livre com fogueira de 2m de altura

O Riocentro já se prepara para iniciar as festividades de São João com uma mega festa junina ao ar livre. Com o nome de Arraiá Beira do Lago Riocentro, o evento gratuito acontecerá todos os sábados e domingos de julho, das 14h às 22h e contará com atrações musicais, barracas de brincadeiras típicas, brinquedos e os tradicionais quitutes, como milho verde, tapioca, pé de moleque e quentões. Como o nome já diz, o evento será realizado à beira do lago do Riocentro, em uma agradável área verde e arborizada de 15.000m², que terá uma fogueira real de 2m de altura.

Para Eduardo Rodrigues, diretor geral do Riocentro, o evento, além de uma excelente opção de entretenimento, será uma ótima oportunidade de apresentar ao público a beleza natural do local e que a maioria das pessoas desconhece. “Essa linda área verde à beira do lago nos permite reproduzir o verdadeiro clima de uma festa tradicional de São João. Vamos fazer uma festa julina ‘de raiz’, com direito à fogueira de verdade, casamento, quadrilha, banda de forró e claro, comidas típicas. Queremos que as pessoas venham passar o dia com a gente, que comam bem, ouçam boa música para dançar com animação e que as crianças se divirtam com brincadeiras de criança. Tudo isso em um lugar seguro e agradável”, ressalta.

Para a criançada, além de recreações, haverá brincadeiras com brindes (argolas, boca do palhaço, pescaria, derruba latas, entre outras). O agito musical ficará a cargo do Trio Pé de Serra, que se apresenta aos sábados, das 19h30 às 21h, e ao longo de todos os dias, os DJs convidados irão embalar a festa.

Serviço: Arraiá Beira do Lago Riocentro

Data: todos os sábados e domingos do mês de julho, das 14h às 22h

Local: Jardim do Riocentro - Salvador Allende, 6.555 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro

Classificação etária: livre

Entrada franca

Valor do estacionamento: R$ 28,00

Mais informações: (21)2441-9100