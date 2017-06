Paolo Cognetti vence principal prêmio de literatura da Itália

Foi anunciado nesta quarta-feira, dia 14, o grande vencedor da edição de 2017 do Prêmio Strega, a maior honraria da literatura italiana reconhecida em todo o mundo. Com 281 votos, o escritor Paolo Cognetti ficou com a primeira colocação. O livro que fez o italiano ser o mais votado é "Le Otto Montagne", um romance que parte de um fundo autobiográfico e aborda uma reflexão sobre a volta aos lugares queridos na infância em uma bela história do encontro de dois jovens da mesma idade, mas de mundos completamente diferentes.

A obra já foi traduzida para várias línguas, inclusive para o português. No Brasil, o livro "As Oito Montanhas" deve ser publicado em breve pela editora Intrínseca. A votação, realizada nesta quarta na famosa Casa Bellonci, em Roma, também decidiu que em segundo lugar ficou a italiana Teresa Ciabatti com seu romance "La Più Amata" ("A Mais Amada"), com 177 votos, e que a terceira posição foi ocupada por Wanda Marasco com sua obra "La Compagnia delle Anime Finte" ("A Companhia das Almas Falsas"), com 175 votos.

Para completar os cinco primeiros escritores da classificação também apareceram Alberto Rollo com "Un'Educazione Milanese" ("Uma Educação Milanesa") e Matteo Nucci com "E' Giusto Obbedire Alla Notte" ("É Justo Obedecer de Noite"). A votação foi presidida pelo italiano Edoardo Albinati, que venceu a edição do ano passado do prêmio com o livro "La Scuola Cattolica" ("A Escola Católica"). A esperada premiação foi presenciada também pela prefeita da capital italiana, Virginia Raggi.