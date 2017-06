'Musa' dos Rolling Stones, morre a italiana Anita Pallenberg

Faleceu nesta quarta-feira (14), aos 73 anos, a ex-atriz e ex-modelo Anita Pallenberg, considerada a "eterna musa" da banda Rolling Stones, informou a amiga de longa data da italiana, Stella Schnabel. As causas da morte não foram divulgadas.

"Nunca conheci uma mulher como você, Anita", escreveu em sua conta no Instagram, Schnabel.

Nos anos 1960 e 1970, Pallenberg virou um símbolo da beleza e da criatividade feminina. Ela ficou famosa no mundo por ser a companheira de Keith Richards, dos Rolling Stones, por 12 anos.

Da relação, teve três filhos com o músico. Em uma época de início da liberdade sexual de uma era, Pallenberg namorou o fundador da banda, Brian Jones, antes de seu relacionamento com Richards, e teve um rápido caso com o vocalista Mick Jagger.