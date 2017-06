Conheça cinco cidades europeias com museus imperdíveis

Quando se viaja, visitar museus é um ótimo modo de descobrir a história e a cultura do local. Por isso, saiba quais são as cinco cidades europeias que os usuários do site turístico "Booking" mais recomendam pelos seus museus imperdíveis, tanto os mais famosos e conhecidos quanto suas joias escondidas. São Petersburgo, Rússia - A boêmia e artística cidade de São Petersburgo, no coração da Rússia, conta com dezenas de museus inacreditáveis. Um deles é o Hermitage, um dos mais importantes do mundo. Essa residência imperial hospeda a maior coleção de pinturas do mundo, junto a obras internacionais e objetos preciosos provenientes de todo o país, como porcelanas e decorações da época dos czares. Gigantesco, o museu é distribuído em seis prédios nas margens do rio Neva. Para descobrir: O Upside-Down House é uma casa única na qual todos os seus móveis e decorações estão de ponta-cabeça, como o seu nome sugere. O museu é ótimo para quem quer diversão e fotos no mínimo curiosas.

Florença, Itália - Repleta de museus de todos os tipos, a Itália não poderia ficar sem nenhum representante nesta lista. E entre os vários locais de cultura de Florença, a famosa Gallerie degli Uffizi tem que ser parte da viagem. A galeria sedia a coleção privada de quadros, pinturas e esculturas da família Médici, uma das mais renomadas da Europa. Atualmente, ela é um dos museus de arte mais visitados do mundo e inclui várias obras-primas de grandes mestres italianos, como Leonardo da Vinci, Caravaggio, Michelangelo e Sandro Botticelli.

É artista: "O Nascimento de Vênus" e "A Primavera". Para descobrir: O Museu Ferragamo é sonho de qualquer amante de moda, graças a sua imensa coleção de 10 mil modelos de sapatos desenhados pelo próprio Salvatore Ferragamo entre 1920 e 1960. Amsterdã, Holanda - Mercados de flores, canais, os famosos coffee shops e sim, museus. A cidade de Amsterdã, na Holanda, esbanja arte e cultura, como no renomado Rijksmuseum, que se encontra no centro da praça Museumsplein em um belo e antigo edifício. Com mais de 200 anos de história, o espaço foi reestruturado recentemente.

No local, pode-se ver grandes obras de pintores holandeses e internacionais, entre os quais "A Ronda Noturna", de Rembrandt, e "A Leiteira", de Johannes Vermeer. Para descobrir: O KattenKabinet é um museu verdadeiramente único fundado para honrar a memória de um gato vermelho chamado John Pierpont Morgan. A cada cinco anos, seu dono dava ao seu bichinho um presente especial para seu aniversário, como um retrato feito sob medida e uma cédula de dólar norte-americano com o rosto do gato no lugar do de George Washington.

Todos os objetos estão expostos no museu, que também conta com uma ampla coleção de peças de tema "felino" que contam o papel do animal na arte e na cultura através da história. Atenas, Grécia - A Acrópole de Atenas, na Grécia, é uma das mais famosas e visitadas do mundo. Por isso, um dos museus mais impressionantes da capital grega é, sem dúvida, o Museu da Acrópole de Atenas, que abriu suas portas em 2003 para reunir as descobertas arqueológicas feitas na região.

A exposição permanente inclui verdadeiros tesouros, como as cariátides, colunas em forma de mulheres que suportavam templos gregos; e objetos provenientes de propileus, portas de entrada das acrópoles; do Templo de Atenas Nice; de Erecteion e do Pantheon. Para descobrir: O Museu Helênico das Crianças é um local fantástico para se visitar quando a viagem inclui pequenos exploradores. A missão do museu é a de ajudar as crianças até os 12 anos a aprender e desenvolver as suas próprias capacidades em várias atividades recreativas.

E o melhor é que o ingresso é de graça. Paris, França - Todos sabem que Paris é o lar de um dos museus mais impressionantes do mundo, o lendário Louvre. Para se ter um ideia do seu tamanho gigantesco, se um visitantes dedicasse um tempo de 20 segundos para olhar cada obra, a visita por todo o museu duraria 100 dias.

Aberto em 1973, o museu hospeda uma imensa coleção de obras de arte de todas as épocas, como o antigo Egito, a Grécia clássica e a Roma imperial, além de quadros e esculturas de todos os gêneros, artistas e nacionalidades, da europeia, à norte-americana, da latina, à asiática, e da africana e à islâmica. Um dos quadros mais famosos que merece destaque é, obviamente, a obra-prima do italiano Leonardo da Vinci, "Mona Lisa". Para descobrir: O Museé de La Magie (Museu da Magia) não costuma estar incluído nos circuitos turísticos da capital francesa, mas merece uma visita. Localizado em um restaurante do século 16, esse fantástico espaço reúne centenas de objetos usados em alguns dos maiores espetáculos de mágica da história.