Trio de forró presta homenagem a Luiz Gonzaga em Bangu nesta quinta (15)

É o forró que vai animar a noite desta quinta-feira, 15 de junho, no Happy Hour do Bangu Shopping, que começa às 19h, na praça de alimentação do 2º piso.

Aproveitando o início do Arraiá, que acontece no estacionamento com food trucks e brincadeiras, o evento vai promover um tributo a Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, e quem canta é o grupo Rosa e Carvão, formado por Marcia Guedes (violão e triângulo), Nato do Acordeon (acordeon) e Allan Santos (zabumbatera).

Uma boa oportunidade para curtir o feriado com a família e amigos.

Grupo Rosa e Carvão

Desde outubro do ano passado, eles usam as raízes e experiências como filhos de músicos para apresentar o forró. nesse projeto, o trio reúne releituras de sucessos inesquecíveis.

Neste show, não vão faltar clássicos de Luiz Gonzaga como 'Asa Branca', 'O xote das meninas' e "Olha pro céu".

Considerado o Rei do Baião, Luiz Gonzaga começou a se dedicar à música em 1939, mas foi apenas seis anos depois que gravou pela primeira vez como cantor.

Cerca de dez anos depois, já estava consolidado como um dos artistas mais populares do país e, em 1953, adotou o vestuário típico do Sertão.

Serviço: Happy Hour - Tributo a Luiz Gonzaga

Data: 15 de junho, quinta-feira, às 19h

Local: Bangu Shopping - Praça de alimentação – 2º Piso – Rua Fonseca, 240, Bangu

Evento gratuito

Mais informações: 2430-5130