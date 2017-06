Ousadia na forma marca a estreia de Márwio Câmara na literatura 

Conhecido pela intensa produção de artigos, resenhas de livros e entrevistas com diferentes nomes da literatura brasileira contemporânea, o jornalista carioca Márwio Câmara estreia agora na ficção, com proposta ousada no livro 'Solidão e outras companhias' (Editora Oito e Meio).

Dialogando-se com a música, o cinema e a própria literatura, a obra trabalha com um narrador onisciente e personagens que trafegam pela cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo, num misto de realidade e devaneio. O conjunto contos é catalogado pelo autor como uma espécie de “romance-puzzle", que alcunha uma narrativa que se assemelha a um jogo de quebra-cabeça.

O jornalista carioca Márwio Câmara estreia agora na ficção, com proposta ousada no livro 'Solidão e outras companhias'

Além disso, temas pungentes como suicídio, Aids, prostituição, crise existencial e transtornos psicológicos fazem parte da tônica das treze narrativas divididas em três capítulos. Uma das personagens de Solidão e outras companhias trata-se de Madame Bovary, uma travesti que faz programa nas ruas do bairro boêmio da Lapa, tendo seu codinome inspirado pela célebre personagem do escritor francês Gustave Flaubert.

'Solidão e outras companhias'

Segundo o escritor e acadêmico Godofredo de Oliveira Neto, a obra de estreia do jornalista de 27 anos “logra compor uma ficção que navega no conceito de prosa poética e trafega por entre os obstáculos do fazer literário com engenho e arte dignos dos mestres experientes".

Para o escritor e crítico literário Gustavo Melo Czekster: “em tempos que a literatura se afasta de temas incômodos, é um conforto ver um livro que mergulha as mãos no leitor em busca daquilo que ele tem de mais humano”.

'Solidão e outras companhias' foi um dos originais finalistas do 1° Prêmio Rio de Literatura, na categoria Novo Autor Fluminense, em 2016.

O lançamento será realizado no próximo dia 18 (domingo), a partir das 17 horas, no Palacete Princesa Isabel, em Santa Cruz (Rio de Janeiro).