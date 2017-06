Itália sediará 4ª edição de festival de fábulas para adultos

Palestras, concertos, mostras de arte, workshops, leitura de poesias e narração de fábulas, essas são algumas das atrações da quarta edição do Festival da Fábula, que acontecerá entre os dias 15 e 25 de junho na Villa Sorra, na cidade de Castelfranco Emilia, na região da Emília-Romana, e que é destinado principalmente aos adultos.

Nascido de uma ideia da performer e regente italiana Nicoletta Giberti, o evento tem como objetivo mergulhar nas linguagens do gênero literário da fábula, destinado por muito tempo unicamente às crianças.

"O Festival da Fábula nasceu do mesmo impulso que através do tempo moveu o homem a contar fábulas: o encontro com o inconsciente e o efeito vivificante que elas trazem, contando-as, lendo-as ou simplesmente escutando-as", disse Giberti.

O tema da quarta edição é "Legami di Sangue e Legami di Cuore" ("Legados de Sangue e Legados do Coração"), que estará presente principalmente em uma série de palestras especiais.