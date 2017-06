Escritor português Manuel Alegre vence Prêmio Camões 2017

O escritor Manuel Alegre venceu a 29ª edição do Prêmio Camões 2017, concedido pela Fundação Biblioteca Nacional. Manuel Alegre nasceu na cidade portuguesa de Águeda, em 1936. No campo da poesia, começou a ganhar destaque com as coletâneas Poemas Livres, datadas entre 1963 e 1965.

Seu reconhecimento foi ampliado com a publicação de dois volumes de poemas: Praça da Canção (1965) e O Canto e as Armas (1967). Em 1989 Manuel Alegre estreou na ficção com o livro Jornada de África. O escritor assina diversas outras obras. No entanto, foram estas as consideradas pelo júri de 2017 para condecorá-lo com o principal prêmio da língua portuguesa.

Instituído em 1989 por Portugal e pelo Brasil, o Prêmio Camões é concedido anualmente a um escritor de língua portuguesa cuja obra tenha contribuído para a projeção e reconhecimento da língua em todo o mundo. O valor pago pelo prêmio é 100 mil euros e o governo brasileiro paga a metade (50 mil euros) do valor.

O juri da Fundação Biblioteca Nacional se reuniu no último dia 8 de junho, no Rio de Janeiro, para escolher o vencedor da 29ª edição do prêmio. A escolha foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.

Vários escritores brasileiros já ganharam este prêmio. O primeiro brasileiro a recebê-lo foi João Cabral de Melo Neto (1990). Também foram premiados a escritora Rachel de Queiroz (1993), Jorge Amado (1994), Antonio Cândido (1998), Autran Dourado (2000), Rubem Fonseca (2003), Lygia Fagundes Telles (2005), João Ubaldo Ribeiro (2008), Ferreira Gullar (2010), Dalton Trevisan (2012) e Alberto da Costa e Silva (2014). Em 2016, o prêmio foi concedido ao escritor brasileiro Raduan Nassar.