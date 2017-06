‘Carmina Burana’ estreia nesta quinta-feira no Theatro Municipal do Rio

Mais nobre espaço artístico do Brasil, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro estreará nesta quinta-feira (15), às 17h, o espetáculo "Carmina Burana", a famosa cantata composta nos anos 30 do século passado pelo alemão Carl Orff. Haverá ainda récitas nos dias 17, 18 e 20 de junho. Pela primeira vez no ano atuarão em conjunto o Ballet, o Coro e a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal, espaço artístico vinculado à Secretaria de Estado de Cultura.

Um dos destaques da temporada de “Carmina Burana” é a coreografia preparada especialmente pelo bailarino Rodrigo Negri, do Corpo de Baile do Municipal. Há 18 anos no teatro, Rodrigo conta já ter feito outros trabalhos de coreografia, mas nenhum deles da importância do atual.

Os bailarinos Cicero Gomes e Marcia Jaqueline na encenação de 'Carmina Burana'

"Para mim é um desafio enorme, pela importância que ‘Carmina Burana’ tem, pelo momento que vivemos, por trabalhar com amigos. Conheço muito cada um dos bailarinos. Isso ajuda", diz o coreógrafo.

A Orquestra Sinfônica será regida pelo maestro titular Tobias Volkmann. O Coral Infantil da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) fará participação especial. O espetáculo reforça a retomada das produções próprias da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro, iniciadas com as apresentações, a partir de abril deste ano, das óperas "Jenufa" e "Norma".

A presença de um coreógrafo brasileiro em uma obra tão importante quanto "Carmina Burana" é enaltecida pelo diretor artístico do Theatro Municipal, André Heller-Lopes.

"Desde a primeira reunião com as diretoras do Ballet do Theatro Municipal, Ana Botafogo e Cecilia Kerche, ficou clara uma de minhas missões nesta direção artística: desenvolver coreógrafos brasileiros para balé clássico. Foi uma grande sorte termos Rodrigo Negri no balé pronto para o desafio de transformar 'Carmina Burana' em espetáculo múltiplo, envolvendo coro, orquestra e balé", observa Heller-Lopes.

“Carmina Burana” (latim; em português: "Canções da Beuern", sendo "Beuern" uma abreviação de Benediktbeuern) é o nome dado a um manuscrito de 254 poemas e textos dramáticos dos séculos XI, XII e XIII. São peças picantes, irreverentes e satíricas, escritas em latim medieval, com trechos em provençal e médio-alto-alemão.

Vinte e quatro poemas de “Carmina Burana” foram musicados por Carl Orff em 1936. A composição rapidamente se popularizou. O movimento de abertura e de encerramento tem sido utilizado em filmes, como “O Exorcista” (1973), clássico do terror dirigido pelo cineasta norte-americano William Friedkin. A cantata estreou na Alemanha nazista em junho de 1937, em Frankfurt.