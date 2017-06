Roma inaugura passeios turísticos com peças teatrais

A cidade de Roma iniciou uma série de passeios "teatralizados", no qual os guias turísticos levam os visitantes para conhecer os principais pontos da região com a presença de atores encenando os personagens que já viveram nos locais. A iniciativa é chamada de "As Viagens de Adriano" e consiste em fazer passeios turísticos de uma forma diferente e mais atrativa a fim de descobrir as "joias da Cidade Eterna", além dos principais lugares e histórias secretas.

"É uma nova forma de conhecer Roma com um guia e um elenco de atores profissionais que permitem ao público conhecer personagens históricos nesta cidade", afirmou Piero Giovinazzo, diretor de turismo da "As Viagens de Adriano".

Com a ajuda da Kyo Art Productions, a iniciativa abrange um total de 51 vagas por visita. Esta é a segunda edição do evento e acontecerá até o dia 26 de agosto.

O cenário é as ruas e os monumentos da capital italiana. Além de Caravaggio, que viveu 14 anos em Roma, outros personagens encontrados ao longo do passeio são Michelangelo, Raphael, Paolo III Farnese, Bernini, Borromini, principais mestres do barroco romano.

O passeio ainda é uma oportunidade de aprender mais sobre arte, além de ser uma volta no tempo na era cristã, com o descobrimento de galerias e até mesmo as Catacumbas de Priscila, na Via Salária.