Mostra de São Francisco Xavier terá exibição de filmes

A MAC-SFX 2017 (Mostra de Arte e Cultura de São Francisco Xavier 2017), que será realizada durante todo o mês de julho no distrito de São José dos Campos (SP), vai exibir filmes, além da exposição de trabalhos dos artistas da região e outras manifestações das artes.

Ao todo serão seis filmes, divididos entre longas e curtas metragens. Um deles será “Mil Carolinas, um Brasil”, de Carol Lobo, Mayara Ramos e Beth Costa, que retrata pessoas do Vale do Paraíba que vivem em situações extremas, como fome, preconceito racial e sexual. O filme será exibido em duas ocasiões: nos dias 14 e 28 de julho, às 18h30.

"A Fome”, tem direção de Cristiano Burlan será transmitido na MAC-SFX 2017

“A Fome”, com direção de Cristiano Burlan será outro longa na MAC-SFX 2017. Ele conta a história de um homem que abandona o seu passado para viver na invisibilidade de São Paulo. “A Fome”, que será exibido dia 21 de julho, às 20h, conquistou prêmio de Melhor Filme, Direção, Fotografia e Ator para Jean-Claude Bernardet no 7º Festival Internacional de Cinema da Fronteira.

Vencedor do festival “É Tudo Verdade 2013” com os prêmios de Melhor Filme do Júri Oficial e da Crítica, “Mataram Meu Irmão”, filme de Cristiano Burlan, discute a violência que se faz presente nos bairros da periferia de São Paulo.

Já na sessão de curtas, o destaque é “Irene”, que mostra uma senhora solitária que vive reclusa numa casa de campo. Quando sua neta Nanda decide aparecer inesperadamente para uma visita, junto com sua amiga Ana, a reclusão de Irene é perturbada e ela começa a reviver sentimentos que pareciam estar esquecidos.

Também serão exibidos outros curtas – “Submundo – Sinédoque de Metalepse”, dirigido por Daniel Mazini, e “À Espera”, de Nivaldo Vasconcelos. Os dias e horários da exibição dos filmes podem ser conferidos na página da MAC SFX no Facebook (@MACSFX).

Outras atrações

Além dos filmes, a MAC-SFX 2017 também vai apresentar uma peça de teatro. “Deliciosa Insensatez” é uma comédia de costumes contemporâneos, com esquetes que retratam situações hilárias do dia a dia comentados e costurados por sons e música ao vivo. O objetivo da comédia, que será apresentada dia 7 de julho, às 19h, é fazer com que o público se identifique com as situações apresentadas, e perceba por meio do humor a insensatez que está por trás de várias ações que realizadas habitualmente no cotidiano.

Já o documentário “Guerra da Independência na Bahia” detalha os conflitos ocorridos na região entre portugueses e brasileiros, que tiveram seu desfecho no dia 2 de julho de 1823 com vitória brasileira e ruptura política entre os dois países. O documentário, que será exibido dia 22 de julho, às 15h, tem narração da atriz Zezé Motta.