Erasmo Carlos faz show no Paradise Garage em Teresópolis

Um dos grandes nomes da música brasileira, o cantor Erasmo Carlos se apresenta no próximo sábado (17), a partir das 22h, no Paradise Garage, em Teresópolis. Conhecido pela fama de mau, o artista traz o show Gigante Gentil, que também dá nome ao seu mais recente álbum, onde mostra seu lado terno, singelo e gentil. Na apresentação, além das canções inéditas do novo CD, o cantor apresenta um panorama de seus 50 anos de carreira.

Paradise Garage é um novo espaço que une pub, oficina mecânica, entretenimento e alta gastronomia em Teresópolis.É um Pub ainda não visto na Região Serrana com aproximadamente 950 m2, comporta um total de 400 pessoas, com mezanino e camarote. O espaço inovador oferece conforto, ambiente aprazível, climatizado, profissionais capacitados para oferecer um atendimento de excelência, comida de qualidade, uma carta de drinks diferenciados, 16 biqueiras de chope artesanal e de diversas marcas.