Comédia 'Os canastrões também vão para o céu' está em cartaz no Leblon

Popularmente conhecido, o ator canastra é aquele que não convence com sua interpretação. Mas seu amor pelos palcos pode ser incontestável. Pela primeira vez nos palcos do Rio, a comédia Os canastrões também vão para o céu explora essa paixão pelas artes cênicas. O espetáculo está em cartaz até o dia 28, no Teatro Municipal Café Pequeno, no Leblon. O texto, de Marcello Caridade (conhecido por Escolinha do Professor Raimundo, Zorra Total, entre outros trabalhos na Globo) tem direção de Anja Bittencourt (recentemente no ar com Êta Mundo Bom).

Na história, um casal de atores encena um trabalho de qualidade questionável com todo o recurso financeiro que dispõe. O texto encenado é sobre o amor de Deolinda Amarantes e Walmir Valadares, que lutam para viver um romance proibido pela mãe da jovem. A companhia teatral conta apenas com a dupla e com o contrarregra Bituca. Pouco dinheiro e pouco talento convivem com muito ímpeto de fazer a peça acontecer.

"Nosso espetáculo é uma grande brincadeira/homenagem a todos os atores canastrões que amam o teatro e aos trancos e barrancos fazem tudo para estar no palco", aponta Anja Bittencourt. A diretora conta, ainda, que o contrarregra é uma figura central na trama: "O que o público assiste é uma sucessão de trapalhadas e canastrices ainda mais contundentes pela presença de um contrarregra que se desdobra para que o drama seja contado. Impossível não rir e torcer para que eles consigam contar a história".

Os canastrões também vão para o céu tem no elenco Luiz Filipe Carvalho e Juliana Fernandes no papel do casal e Gabriel Guimarães como o contrarregra. O espetáculo tem apresentações sempre às terças e quartas, às 20h. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).