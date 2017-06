São Paulo recebe exposição sobre poeta E. M. de Melo e Castro

A obra do artista português Ernesto de Melo e Castro – conhecido pelo nome artístico E.M. de Melo e Castro – é tema de uma exposição gratuita no Consulado Geral de Portugal em São Paulo. A mostra será aberta ao público a partir da terça-feira (13). A exposição destaca a produção de poesia experimental do poeta no contexto do pós-guerra, nas décadas de 1960 e 1970. Castro é considerado por muitos o pioneiro da vídeo-poesia e tem sua produção artística marcada pelo experimentalismo e o uso das tecnologias de comunicação.

“Em um contexto de censura e repressão, marcado pela ditadura do Estado Novo de Salazar, o movimento da poesia experimental portuguesa significou um regresso dos artistas do país a uma cena artística internacional, e Melo e Castro foi um dos pioneiros deste movimento, que se articulou com a poesia visual de países como Inglaterra e França e a poesia concreta brasileira”, disse Isabella Lenzi, curadora da exposição.

Conexão

Castro também atuou como professor, crítico e teórico da linguagem. Desde 1960, pratica a poesia concreta e visual e integra o Movimento da Poesia Experimental Portuguesa. Em 1962, publicou o primeiro livro de poesia concreta em Portugal. Desde 1996, reside em São Paulo, dedicando-se unicamente à literatura.

“Sua relevância ultrapassa os campos das artes visuais, da poesia e os limites do país. Além de uma radicalidade plástica e conceitual, com a rede internacional de contatos que construiu, Melo e Castro contribuiu para a conexão de Portugal com o mundo e teve um papel fundamental na divulgação dos poetas concretos brasileiros no contexto português e europeu, como Haroldo de Campos e Décio Pignatari”, completou a curadora.

A exposição ocorre até 5 de agosto, exceto aos domingos, das 10h às 18h, no Consulado Geral de Portugal em São Paulo, na Rua Canadá, 324.