Política, poder e manipulação são temas de “Voiceless”, novo lyric video da The Upperground

A situação política no Brasil está polarizada e - mais do que nunca - faz parte do cotidiano do cidadão. O atual cenário é prato cheio para incentivar a população a discutir formas de melhorar o país. A banda The Upperground, de São Paulo, fala sobre o assunto no hardcore nervoso da faixa “Voiceless”, que acaba de ganhar lyric video, desenvolvido por Thiago Vignoto e Gabriela Alonso, da Vig Filmes.

A música foi escolhida por tratar de alguns temas que estão em voga no momento, como ganância, poder, manipulação, e uma população que aguenta calada os absurdos e abusos. “Entendemos que a letra é um alerta sobre o cenário atual e que a solução está em nossas mãos, na união”, conta o baterista Johnny Vignoto.

O visual do vídeo surgiu a partir da ideia de misturar vários pontos de vista, do individual ao coletivo, do caos ao regular, do bonito ao feio. De acordo com Johnny, a intenção é de caos organizado, fazendo referência à manipulação retratada na música.

“O cenário atual pede que a essência do hardcore seja resgatada. Ir contra o sistema são temáticas que fazem parte da origem e essência do rock, muito mais latentes no punk e no HC. Achamos que o hardcore não é apenas um estilo de música, é também cultura e estilo de vida”, finaliza.

Com apenas um disco de estúdio, o The Upperground movimenta o cenário independente. As canções do primeiro álbum, “First Floor” (2015), tornaram-se representantes de uma nova geração underground que injeta novo fôlego na cena. A banda é formada por Pedro Spadoni (voz), Ivisen Lourenço (guitarra), Danilo Pirola (guitarra), André Spadoni (baixo) e Johnny Vignoto (bateria).

Assista: https://youtu.be/cJPbnyoaEDk