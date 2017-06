Monica Barki apresenta a individual 'Eu me declaro' no Paço Imperial 

Artista em constante atividade, Monica Barki usa a arte como libertação. Experimenta, incorpora e transita com versatilidade entre os mais variados suportes. É com a força de seu trabalho que traz à tona temas como a condição feminina, os jogos de poder e as relações conflituosas.

A partir de 13 de junho ela apresenta a exposição 'Eu me declaro', no Paço Imperial, com curadoria de Frederico Dalton. A mostra reúne cerca de 60 obras, entre desenhos, pinturas, gravuras, fotografias, vídeos, assemblages e máquinas em diferentes dimensões, produzidas no final dos anos 1970 até o início de 2017.

Artista Monica Barki: Persona - Lápis de cor sobre papel Fabriano 40x67 5 cm

“Com esta exposição declaro todo o meu amor à arte. Ela expressa o que sou e sinto. É o modo mais sincero que encontrei de me comunicar com as pessoas”, diz a artista, justificando o título da mostra. 'Eu me declaro' ocupa as quatro salas do segundo andar do Paço com trabalhos inéditos e obras impactantes nunca vistas pelo público.

“Monica trabalha muito bem em inúmeras linguagens e quis valorizar isso. O público vai poder penetrar o trabalho da artista em múltiplas direções e redescobri-lo em novos contextos”, explica o curador Frederico Dalton.

Na Sala Sínteses, a primeira e maior área da exposição, estão as obras mais recentes, produzidas nos últimos três anos. No espaço, a artista sintetiza em pinturas obras previamente realizadas em diferentes suportes. Nestes trabalhos ela explora sua fase mais erótica, colocando-se como mulher guerreira, dominadora e sensual. Monica volta a pintar a óleo depois de 30 anos reelaborando cenas de suas performances, que também serão mostradas em vídeo.

A artista mostra também fotografias, muitas delas parte da série Desejo e de sua mais recente exposição, Arquitetura do secreto, nas quais é a própria protagonista de performances feitas em vários motéis da cidade. “O desejo está sempre implícito. E em meu trabalho busco constantemente o autoconhecimento ”, diz.

O conjunto de reflexões que transcendem o real e abordam a condição humana estão reunidos na Sala Metafísica. “Este espaço destaca os aspectos macabros do imaginário da artista. São apresentados desenhos, gravuras, ataduras impressas e assemblages mais antigos agora mostrados sob um novo ângulo”, explica o curador. A Sala das Máquinas, a terceira, reúne três obras que utilizam mecanismos animados por motor para fazer girar trabalhos impressos em lona ou pintados a mão.

Para encerrar, a artista propõe uma volta no tempo. A sala Origem mostra algumas de suas primeiras pinturas, produzidas ainda no final dos anos 1970, que já evidenciavam questões relativas à posição da mulher na sociedade. “Monica se faz representar por sua arte”, resume Frederico Dalton.

Artista Monica Barki: Blue Mirror - óleo sobre tela 170 x 95 cm

Sobre a artista - Graduada em Comunicac?a?o Visual e em Licenciatura em Artes Pla?sticas pela PUC-RIO. Entre 1970 e 1976 frequentou o Centro de Pesquisa de Arte, sob orientação de Ivan Serpa e Bruno Tausz. Na década de 1980, fez cursos de cerâmica, litografia e pintura na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Em 2009 e 2010 estudou Arte e Filosofia com Fernando Cocchiarale, no Rio.

Entre as principais exposições individuais estão 'Desejo', Galeria TAC (Rio de Janeiro, 2014), 'Arquivo sensi?vel', Museu Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro, 2011), 'Colarobjeto', Pac?o Imperial (Rio de Janeiro, 2000) e 'Pinturas', Centro Cultural Banco do Brasil (Rio de Janeiro, 1992). Monica Barki também participou de diversas coletivas no Brasil e no exterior, entre elas, 'The Role of image', TerrArte Gallery, Buckinghamshire (Londres, UK, 2016), 'Contemporary Brazilian Printmaking', International Print Center New York (Nova Iorque, 2014), 'Colarobjeto', Centro Cultural Recoleta (Buenos Aires), 'Gravura em campo expandido', Estac?a?o Pinacoteca (Sa?o Paulo, 2012), 'Arte Brasileira Hoje', Colec?a?o Gilberto Chateaubriand, MAM-RJ (2005), '11ª Bienal Ibero-Americana de Arte' (Me?xico,1998) e '21ª Bienal Internacional de Sa?o Paulo' (1991).

Suas obras esta?o presentes em diversas colec?o?es, entre elas MAM-RJ, MAM-SP, Itaú Cultural (São Paulo), IBM (São Paulo e Rio), Museu de Arte da Pampulha (Belo Horizonte) MAC-Niterói/RJ (coleção João Sattamini), Centro de Arte e Cultura Dragão do Mar (Fortaleza), Museus Castro Maya (Rio), e Museu de Arte Contempora?nea do Parana? (Curitiba).

Serviço: Monica Barki em 'Eu me declaro'

Abertura: 13 de junho, às18h30

Visitação: 14 de junho a 20 de agosto, de terça a domingo, das 12h às 19h

Local: Paço Imperial - Praça 15, Centro do Rio

Entrada gratuita

Mais informações: (21) 2215-2093