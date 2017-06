La La Land é o filme mais Tweetado pelos brasileiros em 2017

“La La Land - Cantando Estações” é o filme mais comentado no Twitter no Brasil em 2017 até o momento. O longa, que estreou nos cinemas brasileiros no mês de janeiro, ganhou o Oscar em seis categorias: melhor atriz (Emma Stone), diretor (Damien Chazelle), música original, trilha sonora, fotografia e design de produção. Além de La La Land, os filmes mais comentados pelos brasileiros no Twitter este ano são: Cinquenta Tons Mais Escuros (2º), A Bela e a Fera (3º), Mulher Maravilha (4º) e Logan (5º). O levantamento considera Tweets sobre filmes lançados em 2017, publicados por usuários brasileiros desde o início do ano até o dia 8 de junho.

O filme La La Land também foi o mais comentado em 2017 no Twitter globalmente. No ranking que considera publicações de todos os países do mundo, o longa ficou à frente de A Bela e a Fera (2º), Mulher Maravilha (3º), Cinquenta Tons Mais Escuros (4º) e Moonlight (5º). O enredo de La La Land conta a história do pianista Sebastian, que se apaixona pela atriz iniciante Mia. Em busca de sucesso para suas carreiras em Los Angeles, os dois jovens tentam fazer o relacionamento amoroso dar certo enquanto se esforçam para conseguir fama e sucesso.

Nos Estados Unidos, o ranking dos filmes mais comentados no ano tem um líder diferente. O filme com mais Tweets no país até o momento é “Mulher Maravilha”, seguido por “La La Land” (2º), “A Bela e a Fera” (3º), “Moonlight (4º) e Cinquenta Tons Mais Escuros” (5º). Além do filme como um todo, a ‘Mulher Maravilha’, também conhecida como Diana Prince e interpretada pela atriz Gal Gadot, é o personagem cinematográfico mais Tweetado do ano nos EUA em 2017, seguido por Batman (2º) e Steve Trevor (3º), personagem co-protagonista da Mulher Maravilha, interpretado pelo ator Chris Pine.

Confira abaixo os rankings dos filmes mais comentados no Twitter no Brasil, nos EUA e no mundo em 2017:

Brasil

1. La La Land

2. Cinquenta Tons Mais Escuros

3. A Bela e a Fera

4. Mulher Maravilha

5. Logan

Estados Unidos

1. Mulher Maravilha

2. La La Land

3. A Bela e a Fera

4. Moonlight

5. Cinquenta Tons Mais Escuros

Global

1. La La Land

2. A Bela e a Fera

3. Mulher Maravilha

4. Cinquenta Tons Mais Escuros

5. Moonlight