Galeria brasileira é primeira a participar da parte de design da Art Basel, na Suiça

Com preview para convidados marcado para o dia 12 de junho, a Design Basel recebe este ano a primeira galeria brasileira e de toda a América Latina: o Mercado Moderno, conhecido também como MEMO Galeria. Considerada uma das principais galerias de design do Brasil, o Mercado Moderno, que tem tido papel de destaque no recente processo de valorização global do móvel brasileiro moderno, tem à frente os sócios-fundadores Alberto Vicente e Marcelo Vasconcellos, consolidados como especialistas de referência no mercado nacional e internacional.

Para a Design Basel, que estará aberta ao público entre os dias 13 e 18 de junho, a MEMO vai levar peças selecionadas criteriosamente como a "Namoradeira" assinada por Zanine Caldas. Trata-se de uma das mais emblemáticas obras do importante designer desenhada e produzida no início dos anos 70. A peça foi feita especialmente para a casa de sua ex-parceira, construída nesta mesma década em Ilhéus, no sul da Bahia. Esta peça foi exibida no início dos anos 80 em Brasília em uma exposição individual de Zanine. Entre outras surpresas que serão expostas pela galeria estão a emblemática Poltrona Feijão, obra recente (2017) de Rodrigo Simão, e a Espreguiçadeira Linha Z, também de Zanine Caldas, que se destaca por ter o assento original feito em plástico azul.

Marcelo Vasconcellos e Alberto Vicente

Vale lembrar que a MEMO participou da Design/Miami, no último ano, levando apenas trabalhos de um designer contemporâneo, aposta da galeria que representa um design brasileiro bem atual, Hugo França. Em 2016 a MEMO também expôs na SP Arte e Art Rio.

Para Alberto Vicente, participar de uma feira internacional, tão exclusiva como a Design Miami/Basel, na Basiléia, Suíça, possibilita ir de encontro direto com colecionadores e galeristas europeus, além de outras nacionalidades. “Temos em nosso acervo peças raras, algumas exclusivas e apostamos no lançamento de designers contemporâneos brasileiros para o mercado internacional”, conta Alberto.

Entre os designers contemporâneos representados pela galeria estão Hugo França, Zanini de Zanine, Ronald Sasson e Rodrigo Simão, além do designer italiano Giorgio Bonaguro. Todos estarão com peças expostas no estande da Basel.