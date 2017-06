Exposição "Gentileza faz 100 anos" fica na Estação de metrô da Central até dia 19

A exposição gratuita “Gentileza faz 100 anos” ficará mais tempo na estação mais movimentada do metrô: a Central. Devido à repercussão no local, a mostra foi estendida até o dia 19/06.

A partir do dia 20/06, os 13 painéis com mensagens reflexivas e gentis aos passageiros do metrô desembarcarão na estação Jardim Oceânico (20/06 a 07/07).

O projeto itinerante, que apresenta material inédito de José Datrino, o Profeta Gentileza, é uma iniciativa da Agência Trinity, com apoio do MetrôRio e do Instituto Invepar. No dia do lançamento da exposição, na estação São Conrado, a família do Profeta Gentileza esteve presente e se emocionou com a homenagem ao artista, que foi pioneiro da arte mural de rua.

Cinquenta crianças do coral da Escola de Música da Rocinha estiveram presentes na abertura do evento e cantaram várias músicas sobre o tema. A mostra já passou pelas estações São Conrado e Coelho Neto.

Além da mostra, a peça infantil "Gentilezinha, o amiguinho da cidadania" será encenada, a partir de agosto, em colégios próximos às estações do MetrôRio e ensinará gestos de cidadania e a importância da gentileza nas relações humanas.