Dia dos Namorados inspira estabelecimentos no Rio  

Neste ano, o Dia dos Namorados cai em uma segunda-feira. Mesmo assim, não é desculpa para passar a data romântica em branco. Confira, a seguir, dicas de menus especiais, promoções e cortesias para jantar – ou até almoço – a dois:

Para não chegar no dia 12 de junho sem companhia, o Beer Soccer, em Caxias, vai dar uma forcinha para quem estiver procurando sua alma gêmea. O “Vai que rola” (R$22,90) é uma espécie de cupido etílico inspirado nos bilhetinhos à moda antiga e funciona de um jeito muito simples: o garçom leva a dupla de shots de morango e maçã verde, que significa um sinal (verde ou amarelo) na mesa onde está seu flerte, se ele escolher o verde, tem jogo, se for o vermelho, fica no 0x0. É só pedir e ficar na torcida!

Localizado no Shopping Open Mall, shopping intimista na Barra da Tijuca, o Braseiro Américas só abre para o almoço. A estrela da casa é a Costela bovina no bafo (R$ 75), que serve, generosamente, duas pessoas. A casa vai oferecer uma fatia de pudim de leite de sobremesa para cada um dos apaixonados que almoçarem no restaurante apenas na data.

O Casarão 1903, em Botafogo, que agora também abre às segundas-feiras, oferece um mimo para os amantes que forem celebrar somente no dia 12. A sangria de frutas vermelha é a sugestão da casa como welcome drink e é perfeita para degustar junto com Croquete de rabada com pesto de agrião. (6 unidades - R$ 36,90) ou com o Hambúrguer de Eisbein, queijo prato e ricota de chucrute temperada (R$ 32,90).

Para presentear seu par, a loja virtual Cave Nacional (https://cavenacional.com.br), que possui apenas rótulos brasileiros, oferece 20% de desconto no Kit Perico Rose – um vinho frutado, cremoso e de ótima acidez, acompanha as taças.

Já o Empório Colonial, no Centro, oferece no almoço de segunda (dia 12) duas taças de espumante Valduga para o par que comemorar o Dia do Namorados na casa. As mesas ainda serão decoradas por caixinhas com frases românticas para quem quiser se declarar para seu amor. Entre as opções de prato estão a Costelinha suína assada ao molho barbecue picante e acompanhada de arroz branco e fritas (R$30,00 para 1 pessoa | R$58,00 para duas pessoas) e o Fetuccini com alcatra à milanesa (R$ 32,00 - fetuccini com bife de alcatra à milanesa enrolado, recheado com muçarela e presunto com molho de tomate, manjericão e queijo parmesão gratinado).

Por sua vez, o Empório Rio, localizado na parte reformada da Marina da Glória, preparou um show com música ao vivo para a data, além do som, taça de espumante Rio Sol, será uma cortesia para os casais.

No Flamengo, o restaurante peruano Intihuasi vai presentear os pares com um porta-retrato em formato de almofada no dia 12. Além de ingredientes e temperos exclusivos, há novidades no cardápio preparado pela chef Margarita Sayan Pinto. As novas opções variam entre petiscos, entradas, sopas, pratos principais e até sobremesas – tudo novo para os apaixonados viajarem nos sabores sem sair do Rio. Uma sugestão de entrada para dividir para duas pessoas é o Circuito de Cebiches (R$ 147) com cinco tipos: champignons, polvo, vieiras, camarões e pescado.

Em frente ao posto cinco da orla da Barra da Tijuca, o Picanha & ETC é a opção ideal para agradar paladares diversificados. O carro-chefe, que dá nome à casa é a picanha. Porém, o cardápio vai muito além do corte nobre da carne bovina. Os casais também podem optar por frutos do mar ou massas como o Spaguetti à Italiana (R$ 62), com camarões ao molho de vinho branco com pimentões amarelo e vermelho. No dia 12, o restaurante vai presentear os namorados com uma garrafa de espumante Salton (375ml) no jantar somente nas mesas para dois. A promoção é válida enquanto durarem os estoques.

Localizado na Cobal do Humaitá, o The Cannibal, primeiro Bar On Tap no Rio, preparou uma promoção especial para data: o casal pode desfrutar as bruschettas de cogumelos e queijo Serra da Canastra com uma jarra de 1l de sangria por R$78,00.

Por último, o The SanduWish Shop resolveu antecipar a comemoração. Para isso, a chef Paula Borges criou um novo hambúrguer feito com pão em formato de coração que será servido somente de sexta a domingo, entre 9 e 11 de junho. O Kiss me Burguer (R$33,00) é composto de blend da casa de 180gr, queijo gouda, cebola caramelizada na cerveja, barbecue e bacon artesanais, rúcula baby no pão brioche em formato de coração. No domingo, véspera do grande dia, o lugar ainda distribui mini cookies àqueles que escolherem comemorar por lá.