Caixa Cultural Rio de Janeiro apresenta mostra de cinema grego contemporâneo

A premiada cineasta Diana Iliescu, professora de Linguagem Audiovisual da Pós-Graduação em Roteiro para TV, Cinema e Multiplataformas da UVA, é uma das curadoras junto com João Juarez Guimarães e Anna Karinne Ballalai, da Mostra de Cinema Grego Contemporâneo. O evento, que acontece na Caixa Cultural de terça (6) a domingo (18) , traz algumas das mais representativas produções da chamada Greek Weird Wave (“Estranha onda grega”, em tradução literal). A programação exibirá 12 filmes realizados entre 2009 e 20016 e terá a presença do mais importante filósofo grego contemporâneo Theofanis Tasis, para um debate com o público.

A seleção de filmes apresenta diversos destaques. Ganhador do Prêmio Un Certain Regard do Festival de Cannes de 2009 e indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2010, "Dente Canino", de Giorgios Lanthimos (2009) é, certamente, o filme mais aclamado da mostra. O longa narra a história de jovens que, excessivamente protegidos pelos pais, nunca tiveram contato com o mundo exterior. O filme será exibido nos dias 06 e 18 de junho.

A programação completa da mostra e a versão digital do catálogo estão disponíveis no website www.ginja.com.br/cinemagrego.

Serviço:

Mostra Cinema grego contemporâneo – Memórias da crise

Local: CAIXA Cultural Rio de Janeiro – Cinema 1

Endereço: Av. Almirante Barroso, 25, Centro (Metrô: Estação Carioca)

Telefone: (21) 3980-3815

Data: de 06 a 18 de junho de 2017

Horários: Consultar programação

Ingressos: R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes CAIXA pagam meia.