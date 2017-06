Alvares lança o single "Livros em branco de um infinito particular"

Há luz no fim do túnel, tudo vai melhorar. Essa é a mensagem principal do novo single de Alvares, “Livros em branco de um infinito particular”. A música mostra que, depois de todos os conflitos retratados no primeiro álbum, “Sala de Estar Experimental, Vol.1”, nada pode parecer impossível de mudar. O single reflete a nova fase da carreira de Alvares, que busca um amadurecimento musical. A canção está disponibilizada nas principais plataformas de streaming e é um lançamento do selo DALS Records.

A composição de “Livros em branco de um infinito particular” veio após o fim da gravação do último EP de Alvares e traz uma energia otimista em comparação ao trabalho anterior. “Ela tem uma sonoridade um pouco menos suja e dark. Ela aponta um caminho - que talvez curto - mais arejado, um pouco de felicidade após todos os conflitos do primeiro disco”, explica.

Com uma letra que fala sobre se apaixonar e sobre prometer o impossível, o compositor reconhece que o amor não precisa ser eterno para ser forte, bonito e, acima de tudo, verdadeiro. “É sobre o infinito particular de cada primeiro beijo. Sobre o acordar de manhã com um rosto lindo te sorrindo a um novo dia, mesmo sem saber até quando”, divaga.

Alvares leva o ouvinte para novas experiências sonoras. Reunindo a verve inovadora e inquietante da personalidade do músico com experimentações musicais sem amarras, surge um som calcado na liberdade do fazer criativo. O violão é sutil, as guitarras têm delays e a voz é carregada pelos reverbs. No meio disso tudo, crônicas urbanas que surgem da boemia da noite carioca.

Ouça “Livros em branco de um infinito particular”:

