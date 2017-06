Show da cantora Hanna na Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa

HANNA interpretou clássicos da Bossa Nova eternizados pelo mundo pelo Mestre João Gilberto, com um toque sensual e aveludado de sua voz que passeia com a sua brilhante interpretação a cada canção.

HANNA surpreende repaginando com seu estilo único e a influencia inconfundível de João Gilberto, agora sob novos olhares com a suavidade da sua linda voz rouca e sensual de um timbre único e com a sensibilidade à flor da pele dando um toque jazzístico nos clássicos Pra quê discutir com a Madame, Desafinado, Garota de Ipanema, Chega de Saudade, Você e eu, Ela é carioca, Meditação, Este seu olhar, O amor em paz, Saudade fez um samba, O Pato, Menino do Rio, Wave, Bahia com H, Inútil paisagem, Dindi, Por causa de você, Nem eu.Compositores consagrados como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Ronaldo Bôscoli, Carlos Lyra, Aloysio de Oliveira, Neusa Teixeira, Jayme Silva, Denis Brean, Dolores Duran, Newton Mendonça, Caetano Veloso, Dorival Caymmi.

HANNA foi acompanhada por sua Banda e destacou o aniversário de João Gilberto em uma linda homemagem pelo seus 86 anos. HANNA que já brilhou nos palcos do mundo levando a nossa Bossa Nova em ritmo de jazz em Paris, Grécia, Suíça, Itália, Marrocos, com grande sucesso lotou o Paris Show com fila na porta e pedidos de bis.

HANNA fará uma tourné internacional levando a Bossa Nova para os Palcos de Nova York, Paris e Japão! Em breve.