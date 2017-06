Restaurantes preparam novidades e menus especiais para dia dos namorados

Data mais romântica do calendário, o Dia dos Namorados está quase aí e para comemorar em grande estilo não pode faltar o clássico jantar a dois. Restaurantes de diferentes sotaques e sabores oferecem novidades e menus especiais para um dia 12 de junho inesquecível. Confira as sugestões:

???????O Terra Brasilis, debruçado sobre o mar da praia Vermelha, na Urca, oferece uma das mais belas vistas da Cidade Maravilhosa: o Pão de Açúcar cercado pela natureza local, o cenário ideal para curtir a data de forma bem romântica. O cardápio é recheado de clássicos da culinária e criações do chef Germano Silvestre, que criou um delicioso menu degustação (R$ 90 por pessoa) especialmente para a data. Os namoradosirão iniciar o percurso com o Creme de palmito com tomate cassis e azeite trufado. Para a hora principal serão três opções à escolha do comensal: Tornedor com risoto de funghi e crisp de alho poró, Atum na crosta de farinha de panko com legumes na grelha ou Risoto de pato com crisp de cebola (Foto). Para fechar com chave de ouro, a sobremesa fica por conta do Petit Gateau de doce de leite com sorvete de tapioca.

Foto Uh Lala: Creme brulé de hibiscos

No Azumi, o restaurante japonês mais tradicional do Rio, o dia será recheado de clássicos que prometem encher os olhos dos namorados que são fãs de comida oriental. A proprietária Alissa Ohara preparou um menu especial (R$138 por casal) com alguns dos sucessos locais e sugere essa viagem gastronômica ao Japão como presente de Dia dos Namorados. Para a entrada, o casal terá opção entre Tempura de lula comervas ou Gyoza de porco. Seguindo o percurso, o casal será convidado a dividir um prato principal para duas pessoas, onde as sugestões são o Combinado dos Namorados (Foto), com 12 sashimis e 20 sushis (8 californias salmon skin, 6 tekkas e 6 sushis de peixe) ou o Yakisoba de carne com vegetais (Foto), preparado artesanalmente pelo patriarca da família Sr. Isao Ohara e servido na chapa. Na hora da sobremesa, as opções são o refrescante Sorbet de matchá, preparado com chá verde importado e a tradicional Salada de frutas.

Localizado em um casarão histórico no Jardim Botânico, o Yumê combina ambiente intimista e aconchegante com um cardápio contemporâneo, recheado de clássicos e versões de pratos orientais cheios de sabor e personalidade. Ponto de encontro de celebridades nacionais e internacionais, a casa se destaca por oferecer uma experiência única: o Jardim Japonês, ambiente nos fundos da casa onde o comensal tem a oportunidade de degustar as iguarias locais sentado sobre um lago de carpas admirando o belíssimo céu carioca através do teto retrátil. A casa, cujo nome significa sonho, é definitivamente uma excelente pedida para a data mais romântica do ano. Para deixar a data ainda mais especial, o trio de sushimen Edvan Medeiros, Flávio Alves e Carlos Roberto criou três novas versões afrodisíacas para a data: a Dupla de Bottarga Gold (Foto) (R$ 26), ovas de tainha defumadas envoltas em salmão ou em algas e o Sashimi de Bottarga Gold (Foto) (R$ 44 com seis peças), todas servidas com molho de azeite citros. Muito consumida na Itália, a bottarga, ova em italiano, é um ingrediente exótico, de sabor pungente, que vem do litoral de Santa Catarina, onde nos meses de maio e junho a tainha está na alta temporada.

Combinação de bistrô, boulangerie e restaurante, o Guy é um oásis da boa gastronomia franco-brasileira localizado na bucólica Fonte da Saudade, na Lagoa. A cozinha local é comandada pelo chef Jefferson Pacheco, que acaba de retornar ao Rio após um estágio particular no sul da Françacom a chef Veronique Melloul, do restaurante Au bord de la source, que figura no Guia Michelin 2017. E o chef trouxe na mala sugestões deliciosas para um jantar romântico inesquecível. Um bom exemplo é o Gigot d’agneau aux raisins (R$85), cordeiro assado durante sete horas, servido com gratin de maçã verde e molho de vinho com uvas frescas. Outras sugestões para os namorados são o Confit de Canard (R$ 78), coxa e sobrecoxa de pato assado com molho de laranja e batatas sarladaises, que são rosties preparadas com gordura de pato; Duo de la Mer (Foto) (R$ 75), salmão e peixe branco selados com gergelim negro, molho balsâmico, flor de sunomono e gengibre; e as entradas Ceviche de l’eté (Foto) (R$ 58), peixe, lula e polvo ao molho cítrico com pimenta e frutas tropicais e Salade Passion (R$ 39), mélange de folhas com fatias de peito de peru defumado, ao molho de maracujá e ervas frescas.

O bistrô Uh Lalá, no Leblon, tem ambiente íntimo e aconchegante, que permite acompanhar o vai e vem das ruas do bairro tradicional durante a degustação de pratos saudáveis, preparados com ingredientes selecionados e preservando o sabor fresco e natural dos alimentos. A proprietária Laís Cadman criou um menu especial para a data, uma seleção de pratos deliciosos que prometem deixar os casais ainda mais apaixonados. Na lista de entradas estão: as Delícias do coração (Foto) (R$ 33), canudinhos de massa chinesa crocante recheada com camarão, purê de maçã verde, nirá e gengibre, a vegetariana Cheesecake de ricota e rúcula com folhas orgânicas (R$ 26) e o Creme de cogumelos com pão italiano (Foto) (R$ 29). Já o menu principal inclui Steak de atum selado com crisp de alho poró, chutney de pimentões, purê de batatas com wasabi e molho asiático (R$ 56), Ravióli ou nhoque recheado de muçarela de búfala com molho de tomates frescos, Mignon em crosta de ervas e gateau de batatas (Foto) (R$ 63), Escalope de frango assado com farofa de panko, chips de mandioca e sementes(R$ 47) e Hambúrguer de picanha com pão artesanal e picles na kombucha. Para adoçar os paladares e o corações, Surpresa de maracujá (R$ 15), Creme Brulé de hibiscos (Foto) (R$ 13) e Morangos com ganache de chocolate (R$ 17) são as sugestões de sobremesas.

No tradicional Adega do Cesare, em Copacabana, a data será comemorada com camarão. Com o fim do defeso no último dia 31, período no qual a pesca do crustáceo é proibida, a casa vai presentear seus clientes com valores especiais. Os casais que jantarem na casa irão degustar pratos com o fruto do mar com 40% de desconto, saindo a R$ 79,20 para duas pessoas. Conhecido pelos seu tempero caseiro e pratos fartos, o restaurante promete servir muito bem os apaixonados, com o cremosíssimo Bobó de camarão (Foto), o delicioso, o colorido Camarão Tropical, o Camarão à Paulista, o Camarão à Baiana, o tradicional Camarão ao Catupiry, o suculento Strogonoff de Camarão, o clássico Risoto de camarão. Para brindar ao amor, o restaurante sugere a harmonização com os vinhos de duas maiores e mais tradicionais vinícolas do Chile, Santa Helena e Concha y Toro, que estarão com 10% de desconto, ao preço de R$ 60,30.