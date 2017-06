Plantio de árvores em SP homenageia vítimas de violência no Mês do Orgulho LGBT

O Parque Vila do Rodeio, na Zona Leste da capital, recebe no próximo domingo (11) uma homenagem às vítimas de crimes de intolerância contra a população LGBT. No Mês do Orgulho LGBT, a área de lazer ganhará 100 novas árvores nativas pelo projeto Em Memória, uma parceria entre Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, a empresa Ultrafarma e a Associação da Parada do Orgulho LGBT (APOGLBT).

O plantio das mudas foi escolhido como homenagem às vidas precocemente interrompidas por crimes de ódio. A abertura do evento contará com a presença da cantora Suellen Luz e de Flavia Carvalhais, além do secretário Gilberto Natalini (Verde e Meio Ambiente).

O ato acontece no mesmo dia em que diversas cidades do mundo recebem atividades do Movimento LGBT, organizadas pela InterPride, organização Internacional que agrega as organizações de Paradas do Orgulho LGBT no mundo.

De acordo com pesquisa do Grupo Gay da Bahia (GGB) e da Associação de Defesa dos Direitos Humanos dos Homossexuais no Brasil, nosso país lidera o ranking mundial de mortes de pessoas LGBT, com cerca de 1,6 mil vítimas nos últimos quatro anos e meio. O mesmo estudo aponta ainda que gays e transgêneros são assassinados quase todos os dias no Brasil.

A ação integra também o programa Cidade Verde, uma parceria da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente com a iniciativa privada para plantar 150 mil mudas em diversos parques urbanos e naturais, praças, ruas e clubes até o fim do ano.

Serviço

Em Memória: Homenagem às vítimas de LGBTfobia

Data: 11/06 (domingo)

Horário: 09h

Local: Parque Vila do Rodeio - Rua Igarapé da Bela Aurora, 342 – Cidade Tiradentes