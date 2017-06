Museu de Florença permitirá que visitantes toquem em 8 obras

O Grande Museu do Duomo de Florença inaugurou um "percurso tátil" para que os visitantes possam tocar as obras expostas no local. Chamado de "TouchAbile", o trajeto foi pensado tanto para pessoas que tenham deficiência visual como aquelas que não tem nenhum tipo de problema de visão.

O projeto está dividido em duas partes, sendo que a primeira tem um caráter mais informativo e a segunda é mais experimental.

O percurso informativo está dividido em sete pontos característicos do Duomo, com imagens gráficas e táteis dos monumentos, textos ampliados para quem tem dificuldades de leitura e em braille para pessoas cegas.

Já a parte que foca na experiência está no Museu da Ópera e conta com painéis táteis e oito réplicas das mais importantes obras que estão expostas no museu. Esses objetos tem dimensões semelhantes às originais e são feitas de materiais mais próximos possíveis das obras.

Entre as peças disponíveis para o toque estão a Madonna dagli Occhi di Vetro, de Arnolfo di Cambio (escala 1:1, feita em resina com efeito mármore com inserções de massa vitrificada) e da Maddalena de Donatello (escala 1:1, em resina com efeito de madeira) Todas as réplicas foram realizadas por mestres artesãos e escultores. "A escultura verdadeira e importante deve ser tocada e agora isso torna-se possível não só para os cegos, mas também para todos os visitantes", disse o diretor do museu, Timothy Verdon.