Morreu Adam West, o Batman da TV dos anos 60

O ator norte-americano Adam West, mais conhecido por interpretar o super-herói Batman na série de TV homônima dos anos 60, morreu na sexta-feira aos 88 anos, em Los Angeles, de leucemia.

West interpretou Batman em programa humorístico que se tornou um dos símbolos kitsch da televisão do século passado.

O papel foi marcante de tal forma que acabou dificultando a escolha do ator para outros projetos posteriormente.

Antes de ser alçado à fama como Bruce Wayne, West começou sua carreira no cinema, em 1959. Fez os filmes Geronimo (1962) e Os Três Patetas – Reis do Faroeste (1965). Participou também da ficção científica Robinson Crusoé em Marte (1964). Como Batman, fez ainda um filme de 1966.

Nos últimos anos, West fez participações em atrações como The Big Bant Theory e Futurama, além de fazer a voz do Homem-Morcego no video game Lego Batman 3, em 2014.