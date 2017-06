Monica Rocha apresenta exposição “Retrospectiva” durante o mês de junho em Botafogo

A partir do dia 10 de junho, a artista plástica Monica Rocha apresenta a exposição "Retrospectiva", onde revela fases dos seus 13 anos de carreira, mostrando toda sua trajetória e evolução criativa. O local escolhido foi a mais nova galeria do charmoso bairro de Botadogo, a Ble Galeria.

Para a exposição, a artista apresenta uma série de obras em formatos e suportes diferentes (telas e papéis), além de textos e poesias que se encontram com pinturas. "A técnica de colagem tem sido um exercício atual de muita visibilidade e aceitação", revela Monica Rocha, que nos anos de 2015 e 2017 foi selecionada pelo concurso de arte 'Soy Mujer, Soy Latinoamericana', que escolhe artistas mulheres contemporâneas na América Latina através de dois trabalhos com colagem. Um deles estará disponível na exposição.

Durante a temporada, a artista vai promover atividades culturais no local. Para iniciar, no dia 12 de junho, Monica recebe a artista Claudia Lyrio para um bate-papo sobre artes plásticas. Já no dia 22, no painel "Conversa com a artista", Monica Rocha promove encontro com pessoas que queiram conhecer o processo de criação das obras e sua carreira como artista plástica, arquiteta e poeta. "Vamos fazer um bate-papo informal para falar de arte em geral, do papel da mulher artista na atualidade e promover um debate sobre a necessidade e a importância da arte na minha vida e na das pessoas, tanto apreciadores como artistas em cena", diz.

No dia 23 de junho é a vez da anfitriã receber Yolanda Freyre para um bate-papo sobre Arte. E um recital de poesias será realizado no dia 24 de junho, onde todos os visitantes poderão ler os seus poemas e textos e até cantar na exposição. Na ocasião, Monica mostra os livros de sua autoria e conta com a participação de artistas, escritores de várias academias de letras e pessoas que participaram do jornal cultural Sem Fronteiras, onde sempre divulgou sua arte. No dia 28, haverá ainda uma conversa literária com a escritora e arquiteta Lydia Simonato, além de escritores da Rede Sem Fronteiras e convidados também especiais.