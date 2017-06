Helô Tenório apresenta o elogiado tributo a Sarah Vaughan no Beco das Garrafas

Nada menos que uma das mais marcantes vozes do século XX tem a obra revisitada no palco do Little Club, no Beco das Garrafas. A intensidade da interpretação da Sarah Vaughan ganha nova forma com a cantora Helô Tenório, que neste sábado (10/06) apresenta o seu já elogiado show em homenagem a esta diva do jazz. O show acontece a partir das 21h.

O repertório do tributo prestigia várias fases da carreira de Sarah, indo do auge jazzístico da intérprete ao flerte com a música brasileira (como na regravação de “Abre Alas”, de Ivan Lins, entre outras), passando por canções gravadas no álbum “Songs of the Beatles”, mostrando o seu alcance e potencial sem limites.

Sarah Vaughan destacou-se entre as cantoras de sua época por sua voz de tom grave e uma enorme versatilidade, controlando o vibrato nas canções. Uma das precursoras do fraseio bebop, ela chegou a ganhar quatro Grammys, incluindo premiação pelo conjunto da obra, e ainda, o prêmio NEA Jazz Masters, considerada a “mais alta honra no jazz”.

Já a cantora Helô Tenório é uma carioca que já levou sua voz por mais de 12 países. Formada em Canto Lírico pela UFRJ, ela concluiu parte do curso na West Virginia University (EUA), estudando jazz. No início de sua carreira, se apresentou como cantora lírica com maestros renomados no Theatro Municipal do Rio, na Sala Cecília Meireles e na Cidade da Música, e como solista no projeto “Música no Museu”. Atualmente, Helô está em fase de pré-produção do seu disco, “Afroamérica”. No palco, a cantora será acompanhada por Robertinho de Paula (guitarra), Frank Lemos (piano), Dudu Dias (baixo) e Gustavo Schneider (bateria).

Também embalando a noite, o Projeto Du Monde apresenta uma verdadeira mescla de ritmos, indo do baião ao jazz, com composições próprias e releituras. Um verdadeiro mundo musical, sem fronteiras, dá o tom do repertório do grupo, que interpreta de Esperanza Spalding a Hermeto Paschoal, de Tânia Maria a Robertinho de Paula. O Du Monde convida o público para embarcar nessa viagem sonora embalada pela world music.

O evento acontece no Little Club, na Rua Duvivier, nº 37, no coração de Copacabana e anexo do tradicional Beco das Garrafas. Os ingressos custam R$30 e a classificação etária é de 18 anos.

Serviço

Tributo a Sarah Vaughan & Projeto Du Monde

Data: 10/06/2017 (sábado)

Horário: de 21h a 0h

Local: Little Club

Endereço: Rua Duvivier, nº 37 - Copacabana - Rio de Janeiro/RJ

Ingressos: R$30 (pagamento do couvert somente em dinheiro)

Reservas: (21) 2543-2962 e 96800-8683 (celular das 14 às 18h) - válidas até 30 minutos antes do show