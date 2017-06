Gabriel Antunes apresenta "Piano, Poesia e Um Filme" neste sábado no MAM

O show, cujo nome é exatamente o título acima, acontece nesse sábado, dia 10 de junho! Trata-se de uma apresentação multimídia, criada pelo artista Gabriel Antunes. A ideia de apresentar uma obra que misturasse música, poesia, teatro e cinema surgiu de um convite do diretor do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro para exibir o filme “Barata Ribeiro 716” na cinemateca do local. Nessa hora a criatividade falou mais alto e Gabriel transformou o evento em um show, onde ele próprio cantará, recitará poemas, tocará piano e interpretará uma peça junto de outros artistas da nova geração. A proposta é bem eclética, com um repertório que reúne músicas de Chopin a Led Zeppelin e parte da renda arrecadada com os ingressos será doada para o projeto de restauração de películas antigas da cinemateca do MAM.

Aos 21 anos, o ator carioca Gabriel Antunes está preparado para conquistar o mundo. Isso mesmo. Ele representa a nova geração de artistas que não se restringe a atuar ou cantar. Ele joga nas onze. Canta, dança, atua, modela, toca instrumentos e dirige. Sagitariano, ele caminha pelas ruas de Ipanema com um passo elegante de quem sabe aonde quer chegar. Estudou piano clássico e pratica diariamente. Seus compositores preferidos são Debussy, Rachimanoff, Mozart e Bach.

Como seu ídolo Charles Chaplin em ”O Grande Ditador”, o ator prepara sua cruzada para conquistar seu território sem fronteiras. Gabriel Antunes fez sua estreia no filme “Barata Ribeiro 716”, de Domingos de Oliveira e foi indicado como melhor ator coadjuvante no Festival de Gramado. Agora, ele se prepara para ser o protagonista do filme “Antes que ela vá, longa- metragem de estreia do jovem diretor Matheus Benites. Nos dois filmes os diretores escolheram Gabriel. Escolha direta de Domingos Oliveira que hoje são amigos e dividem o tabuleiro de xadrez em longas partidas que atravessam as noites.

O mundo é o seu alvo e Gabriel atirou sua flecha e começa a dominar seu território. Dirigiu o curta metragem “Um montador de si mesmo” que ganhou elogios e a amizade do diretor teatral Gerald Thomas.

“Aos 14 anos, decidi ser ator e a partir daí assisti um filme por dia no mínimo. Assisti a muitos filmes e através deles percebi exatamente que o quero é viver personagens e contar histórias através do cinema”, fala Gabriel que também escreve roteiros.

O espetáculo desse sábado marca sua estreia nos palcos. Você vai perder? Olha o teaser:

> > Gabriel Antunes no MAM