Francisco Brennand completa 90 anos com depoimento exclusivo para vídeo da Funarte

O artista plástico pernambucano Francisco Brennand completa 90 anos neste domingo (11). A Fundação Nacional de Artes – Funarte comemora a data publicando um vídeo com depoimento exclusivo do grande mestre da cerâmica nacional.

O vídeo-documento foi filmado às margens do Rio Capibaribe, em Recife, na olaria que o artista herdou de seu pai e transformou em um conjunto arquitetônico monumental para abrigar suas obras – que incluem, além de cerâmica, desenho, pintura, tapeçaria, ilustração e gravação. Produzido pela Coordenação de Difusão e Pesquisa (Codip) do Centro de Programas Integrados (Cepin) da Funarte, o vídeo estará disponível no site da Funarte (www.funarte.gov.br) a partir de domingo.

Imagem da oficina do escultor desenhista, pintor, tapeceiro, ilustrador e gravador Francisco Brennand

No depoimento, Brennand conta que estava em Paris, ainda moço, ávido para assistir a uma mostra de Picasso. Ao entrar, ficou decepcionado por saber que se tratava de uma exposição de cerâmica e que, portanto, não veria as pinturas que tornaram Picasso conhecido. Mas saiu da mostra tão transformado pela arte do gênio cubista que a cerâmica acabou se tornando o seu principal meio de expressão.

O ceramista também se defende no vídeo da acusação de abusar de expressões fálicas e sexuais nas suas peças: “Eu lido com esse elemento que é um dos grandes enigmas do universo: a reprodução. O próprio universo é a história de um imenso desejo que se reproduz”, explica.

O vídeo-documento mostra ainda belas tomadas aéreas do Parque Francisco Brennand, com noventa esculturas construídas sobre um recife em frente ao Marco Zero da capital pernambucana. O parque foi inaugurado no ano 2000 para comemorar os 500 anos do Descobrimento do Brasil. Há também, claro, imagens das célebres cerâmicas expostas na Oficina Brennand. A realização do vídeo-documento contou com os apoios da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, ligada à Prefeitura do Recife, e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), ligada ao Governo do Estado de Pernambuco. O vídeo estará disponível a partir de domingo no site www.funarte.gov.br.