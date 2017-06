Festas juninas trazem cultura e movimentam a economia em São Paulo

Começam neste sábado (10), na capital paulista e na Grande São Paulo, uma série de eventos relacionados às festas juninas, originalmente dedicadas a Santo Antônio, São João e São Pedro, mas que se transformaram em opções de entretenimento e até de oportunidade de negócios. Pelas projeções da Associação Paulista de Supermercados (Apas), essas comemorações populares deverão gerar um crescimento entre 10% e 15% nas vendas.

Entre os produtos alimentícios típicos dessa época mais consumidos estão o milho para pipoca, canjica, milho e seus derivados, amendoim, pinhão e ingredientes para o preparo de quentão (a base de pinga, gengibre e açúcar) e de vinho quente (as receitas são variadas, mas em comum incluem canela e cravo).

Em muitos endereços da cidade, não faltam as opções para experimentar a farta gastronomia e se imaginar em um arraial do interior do estado ou de um lugarejo qualquer do interior do Nordeste. É o caso do Centro de Tradições Nordestinas (CTN), localizado, no bairro do Limão, próximo à Marginal Tietê, na zona norte da cidade, com a festa que tem por tema “O São João de Nóis Tudim”, inspirada nas principais tradições do gênero na Região Nordeste, e que tem por objetivo disseminar essa cultura popular dos festejos juninos.

Além das comidas regionais do Nordeste e das variedades da culinária do interior paulista, o local atrai também pela alegria proposta em shows, forró pé-de-serra, quadrilha, brincadeiras, apresentações de bailarinos e até cursos para os novatos na dança, entre outros eventos culturais. Estão previstas também as participações das bandas Circuladô de Fulô e os paraibanos Os Gonzagas.

A entrada é gratuita e a programação, sempre aos sábados e domingos, vai das 13 às 22h, até 25 de junho. Nesse período, o público rotativo esperado oscila entre 15 mil a 20 mil pessoas por dia.

No local também tem uma feira de artesanatos e um espaço para a reverência religiosa, com missas dedicadas aos três santos de junho – Santo Antônio, São João e São Pedro – na Capela Imaculada Conceição, que fica no interior do CTN. Para as crianças, existe a opção de brincar no Parque de Diversões ou de participar de jogos como pescaria, dardos e argolas.

Carreata e quermesse

Neste sábado, também ocorre a tradicional carreata da Paróquia Santo Antônio, de São Caetano do Sul, em homenagem ao santo casamenteiro, reunindo diferentes grupos motorizados (automóveis, bicicletas e motos) e mesmo pessoas que gostam de correr. O ato marca a abertura das quermesses que ocorrem durante todo o período junino.

Uma das quermesses mais concorridas da capital, a da Igreja do Calvário, na região de Pinheiros, tem barracas com comidas típicas, sorteios, apresentações musicais e brincadeiras infantis. Funciona sábados (17h30 às 23h30) e domingos (17h30 às 23h), até 2 de julho. O endereço é Rua Cardeal Arcoverde, 950. A entrada custa R$ 12, com renda revertida para a caridade e manutenção da igreja.

Outra quermesse, na Paróquia Nossa Senhora da Consolação, tem barracas de comidas típicas e brincadeiras para as crianças. Fica no centro, na Rua da Consolação, 585. Fica aberto sábado (17h à 0h) e domingo (17h às 23h), até 2 de julho. A entrada é grátis.

No Parque da Água Branca, a festa promete clima de quermesse, com doces e músicas típicas. Terá artesanato, espaço místico com oraculistas e pavilhão com culinária brasileira e oriental. Para as crianças, brincadeiras tradicionais como oficina de pipa, boneco de alpiste, boneco caipira, jogos de corda, pião e bambolê. A entrada é gratuita e a quermesse ocorre nos dias 15, 16, 17 e 18 de junho, das 9h às 19h. O endereço é Avenida Francisco Matarazzo, 455.