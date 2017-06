Espetáculo "Disney On Ice" apresenta reunião das famílias reais da Disney

Prepare-se para mergulhar em um mundo de emoção com os momentos mais mágicos de todo o reino em Disney On Ice – Festival Mágico no Gelo. Mickey, Minnie, Donald e Pateta serão os anfitriões da festa e vão conduzir uma grande reunião das famílias reais da Disney.

Você vai viajar ao mundo gelado do longa-metragem de animação número um de todos os tempos Frozen - Uma Aventura Congelante, para se unir às irmãs Elsa e Anna, ao hilário boneco de neve Olaf, ao resistente homem das montanhas Kristoff e à sua leal rena Sven, que juntos, ajudam as irmãs ao longo do seu trajeto em uma história cheia de ação, aventura, magia e personagens inesquecíveis.

Logo depois, irá direto para o fundo do mar, vivenciar as aventuras de A Pequena Sereia com uma apresentação de tirar o fôlego, principalmente quando Sebastião sair da sua toca para se divertir com Ariel. O público também vai ficar “enrolado” com um grupo de simpáticos arruaceiros que recebem a visita da atrevida e espirituosa Rapunzel e seu charmoso aliado Flynn, de Enrolados. E ainda vai se deixar levar pela emoção em A Bela e a Fera, quando Fera e os habitantes encantados do seu castelo assumem o centro do palco em um show espetacular para Bela.

Produzido pela Feld Entertainment e realizado pela TIME FOR FUN, as apresentações em São Paulo começam em 31 de maio e vão até 11 de junho, no Ginásio do Ibirapuera. No Rio de Janeiro as apresentações acontecem de 14 a 18 de junho, no JeunesseArena, antigo HSBC Arena.

Entrando em um mundo de maravilhas, em que os heróis e os corações saem triunfantes, Mickey e seus amigos guiam o público por um universo onde a imaginação ganha asas e tudo pode acontecer. Adaptar para o gelo tantos momentos de inspiração dos filmes foi um grande e interessante desafio para a equipe de criação. Cheia de novidades, esta nova edição do Disney On Ice está mais especial, e com muitos efeitos visuais e interatividade com os personagens mais queridos da Disney.

“É isso que torna Festival Mágico no Gelo diferente: selecionamos cenas que nunca havíamos feito antes e dedicamos o nosso tempo para os detalhes, para torná-las realmente especiais”, diz a diretora Patty Vincent.

A apresentação de A Pequena Sereia será mágica com um número de tecido acrobático. A sereia Ariel se transforma em um ser humano ao emergir do caldeirão da Úrsula e fica suspensa a mais de 10 metros acima do gelo, exibindo suas pernas novinhas em folha. Cada aspecto de A Bela e a Fera é incrivelmente fora dos limites para estimular a imaginação do público a entrar na história. Gaston lidera uma multidão de aldeões com tochas com fogo de verdade para perseguir a Fera. Já os habitantes encantados do castelo ganham roupas com tecidos que se desdobram à medida que os artistas erguem os braços, acrescentando peças que ampliam as fantasias.

A icônica rosa vermelha é um espetáculo à parte. A flor é superdimensionada, com pétalas que caem de verdade. O cenário do castelo ganha uma forma caprichada, que dá a sensação de que ele é realmente vivo. Esses elementos de cenário, além de muitos outros, como o deslumbrante lustre que se ilumina à medida que desce; foram criados pelo designer de cenários Walt Spangler, nessa que é sua primeira produção Disney On Ice.

Spangler desenhou diversas peças que se apoiam no gelo para criar um cenário tridimensional, permitindo que os personagens interajam com ele, escalando e patinando sob os elementos. “O cenário não só precisa se destacar no gelo, mas também precisa criar um pano de fundo para cada uma das histórias”, argumenta Spangler. “Conseguimos fazer isso desenhando uma cortina austríaca que mascara o fundo e pode se erguer em seções, recolhendo o tecido a partir da ponta inferior.”

Ao ser erguida e descida em seções, a cortina acrescenta uma presença de palco ao espetáculo no gelo. Ela pode ser aberta ou fechada a partir de qualquer uma das pontas para os personagens individuais, sem interromper a cena como um todo. Ela também amplia a tela em branco do gelo e assume os desenhos de iluminação do espetáculo. Isso fica especialmente evidente quando Rapunzel recebe calorosas boas-vindas em seu reino natal.

O cavalo Maximus trota para frente e para o centro à medida que todos se reúnem para saudar Rapunzel e Flynn com um grandioso número com bandeiras e lanternas. As luzes das lanternas flutuantes se refletem tanto no gelo quanto na cortina, que serve como pano de fundo para a cena. A combinação da cortina e do design da iluminação acrescenta profundidade à cena ao multiplicar as lanternas e fazê-las aparecer à distância no céu noturno.

A iluminação também tem um papel fundamental ao dar à produção uma sensação realmente mágica. Além de selecionar cuidadosamente os tons para colorir cada uma das histórias no gelo e na cortina, o designer de iluminação Sam Doty escolheu padrões de luz que empolgarão a plateia.

“As cores realmente levam o público aos diferentes mundos das princesas, mas é o modo como as luzes são organizadas que comanda a atenção do público quando os personagens estão se apresentando”, explica Doty. “Por exemplo, quando as Filhas de Tritão são apresentadas, a iluminação destaca cada uma delas individualmente. Os olhos da plateia seguem os holofotes.”

Apesar de todo o aparato visual, a essência das histórias permanece a mesma. Os sonhos de Ariel são libertos do fundo do mar e, em um momento de magia, o Príncipe Eric quebra o encanto submarino de Úrsula para conquistar o seu verdadeiro e único amor. Rapunzel realiza o seu sonho de fugir da torre e ver as luzes flutuantes. Tiana comemora as suas ambições de ter um restaurante em Nova Orleans. Jasmine descobre um mundo totalmente novo com Aladdin. Branca de Neve encontra o seu verdadeiro e eterno amor. Esta linda apresentação também revela os desejos mais profundos de Cinderela e Bela.

Disney On Ice– Festival Mágico no Gelo se encerra com um número de bastões de luz, com as estrelas da Disney reaparecendo para uma emocionante despedida.