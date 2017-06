Daíra apresenta nova releitura de Belchior

Toda a intensidade da poética de Belchior aparece na interpretação de Daíra para a canção “Coração Selvagem”. Em um novo vídeo ao vivo, a cantora segue antecipando o repertório de seu próximo trabalho, o álbum “Amar e Mudar as Coisas”, previsto para ser lançado ainda este ano via selo Porangareté.

“Coração Selvagem” é a terceira releitura que a cantora apresenta no projeto Daíra Canta Belchior - antes dela, “Princesa do Meu Lugar” e “Alucinação” foram reveladas ao público. Nestas performances, Daíra é acompanhada pelo violonista Rodrigo Garcia (Cássia Eller, Cátia de França) e pela guitarra de 12 cordas de Augusto Feres.

Por pouco, “Coração Selvagem” ficaria de fora do projeto. “O repertório já estava fechado, quando a Duda Brack perguntou se eu já tinha ouvido ‘Coração Selvagem’. Depois ela me disse que se referia ao disco todo, mas aí já era tarde, porque eu tinha me apaixonado especificamente por essa música e a estava intimando a cantá-la comigo num show! Duda trouxe a letra decorada e eu também e a estreamos juntas. Depois a música se tornou quase um carro chefe meu, por ser a que mais me emociona, sem dúvidas! Apesar de eu ter muita dificuldade de escolher uma preferida, quando me pedem para cantar uma música de Belchior, essa é a minha escolha na maioria das vezes. Essa declaração de amor rasgada, traduz toda a intensidade de Bel! ?Ela traduz a mensagem dele pras pessoas, que para mim é também: viva intensamente, pois a vida é finita, e talvez curta. Nada faz sentido, senão ser feliz com quem se ama!”, reflete Daíra.

A cantora iniciou o projeto de releituras de Belchior em 2016. Em abril, começou a divulgar vídeos ao vivo para sua interpretação das canções. A despedida do cantor, que aconteceu poucos dias depois, acabou por transformar esse resgate de sua obra em uma homenagem mais que merecida. Em breve, novos vídeos serão disponibilizados.

Assista “Coração Selvagem”: https://youtu.be/P8FvOHX0EVM

Assista “Alucinação”: https://www.youtube.com/watch?v=f3oO_-rqOo4

Assista “Princesa do Meu Lugar”: https://www.youtube.com/watch?v=XC9_LRGvwNY