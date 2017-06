Caixa Cultural do Rio faz debate sobre igualdade de gênero na World Press Photo

A Caixa Cultural Rio de Janeiro promove na próxima terça-feira (13), às 17h30, o lançamento do catálogo com as principais imagens vencedoras da World Press Photo 2017, em evento seguido do Debate Mulheres, câmera, ação! A fotografia e os movimentos sociais de mulheres, às 19h, com entrada gratuita.

O debate contará com a participação de seis mulheres. São elas: Claudia Ferreira, fotógrafa documental de movimentos sociais feministas; Simone Marinho, fotógrafa independente e mestranda em Comunicação; Wania Corredo, fotojornalista e fundadora do grupo e coletivo Fotógrafas Brasileiras; Fatima Pinho, do grupo Mães de Manguinhos /Fórum Social de Manguinhos; e Glaucia dos Santos, do Mães sem Fronteiras/Chapadão. A moderação será feita pela fotógrafa e mestre em Cultura Visual Erika Tambke.

Serão abordados dois temas centrais: a articulação das mulheres em prol de uma causa comum - a igualdade de gênero – através da organização de grupos e coletivos de mulheres fotógrafas e movimentos como as Mães de Manguinhos e Mães sem Fronteiras, e também a construção da memória social a partir de narrativas visuais (a fotografia, no caso) e a memória dos filhos de mulheres que lutam pelo reconhecimento de injustiças e pelo direito de se contar histórias sob outras perspectivas.

O evento reafirma a vocação do concurso de fotojornalismo de estimular a discussão e a disseminação de ideias através da fotografia.

A World Press Photo, organização independente sem fins lucrativos, promove este que é o mais importante concurso internacional de fotojornalismo. A fundação está empenhada em apoiar e promover altos padrões de qualidade na fotografia, com o objetivo de gerar interesse no grande público pelo trabalho dos fotógrafos e de outros jornalistas visuais, e pela livre troca de informações.

A Caixa Cultural fica na Avenida Almirante Barroso, 25, no Centro do Rio.