Biquini Cavadão faz show da turnê do novo álbum “As Voltas Que o Mundo Dá”

O Biquini Cavadão está com CD novo “As Voltas que o Mundo Dá” e fará o show da turnê de lançamento do disco no Rio de Janeiro, no dia 15 de junho (quinta), no Imperator. No palco, as novas canções se unem aos sucessos, conquistados ao longo de 30 anos, e com direito a um inédito set acústico.

O CD “As Voltas que o Mundo Dá” apresenta um Biquini renovado. Com composições inéditas e letras que retratam suas vivências, conquistas e derrotas no âmbito pessoal e profissional, Bruno, Coelho, Miguel e Álvaro, buscam compreender a vulnerabilidade da vida, das alegrias, de um novo amor, de uma separação ou até mesmo de uma tragédia. Sempre se reinventando, chamaram o lendário produtor Liminha para produzir o CD.

Para quem melhor traduziu o?universo adolescente com?’Tédio’ e ‘Timidez’, embalou?sonhos com ‘Vento ventania’ e?colocou o protesto em forma?de canções como ‘Zé?Ninguém’, a banda teve um?desafio grande com suas novas músicas. O trabalho com Liminha resultou num disco revelador. A faixa que lança o disco, “Um Rio Sempre Beija o Mar”, já está com ótima execução em todas as rádios do país e certamente figurará no set list.

O mundo mudou, o país também. Serão novos desafios, mas o mundo dá voltas. E o Biquini Cavadão dará a volta no mundo!

SERVIÇO: BIQUINI CAVADÃO – AS VOLTAS QUE O MUNDO DÁ

DATA: 15/06

LOCAL: Teatro - IMPERATOR – CENTRO CULTURAL JOÃO NOGUEIRA

www.imperator.art.br