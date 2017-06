Abigail Vasthi comemora 80 anos de vida e 40 de carreira com livro de poesias em forma de caixa

A artista plástica carioca Abigail Vasthi completa 80 anos de vida e 40 vivendo de sua maior paixão: a arte. Para celebrar esse momento único, a artista lança um livro de poesias em forma de caixa. “Tecendo poesias” conta com 23 poemas em lâminas independentes, ilustrados pela própria artista e a obra é armazenada de maneira independente, solta, da forma livre que foi criada. Além desse ?presente incrível, Abigail abre seu ateliê e apresenta trabalhos de 4 décadas em uma retrospectiva que? ? promete emocionar os admiradores da arte.

Jose Bento e Abigail Vasthi

?Inspirada nos movimentos e nas tendências artísticas do século XX, como Expressionismo e Fauvismo, a temática das obras de Abigail é o feminino, seja na figura da mulher, seu corpo, suas vestes ou até mesmo nos guardas-sois com suas formas redondas. Em toda a sua obra, as personagens são anônimas, sem rosto e sem razão de ser, fora de tempo e lugar. No entanto, trazem consigo a força de uma pergunta não respondida, uma interrogação, uma provocação, refletindo a opressão sofrida durante toda a história pela mulher

Abigal Vashti é pintora, escritora, poeta e fez de Búzios sua pátria. É no ateliê da Rua das Pedras que ela cria sua arte e recebe amigos e clientes. E foi de lá que construiu uma sólida carreira como artista plástica, no Brasil e no exterior. Abigail é uma pintora assumidamente figurativa, que nunca se deixou seduzir por modismos ou apelos comerciais. A artista trabalha com cores fortes, contrastes violentos e composições insólitas e seu trabalho não se encaixa em escolas, sendo sua técnica ampla e madura, ora usando acrílico sobre tela ou tecidos com estampa, ora óleo acrílico e pigmentos.