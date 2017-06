Veneza terá mostra 'mediterrânea' de Pablo Picasso

A Coleção Peggy Guggenheim, museu situado em Veneza, receberá, a partir do dia 26 de agosto, uma mostra com obras de Pablo Picasso.

Chamada "Picasso - Sulla Spiaggia" ("Picasso - Na Praia", em tradução livre), a exposição reunirá uma escultura e diversas obras, quadros e desenhos feitos pelo artista espanhol entre fevereiro e dezembro de 1937.

O curador da mostra, Luca Massimo Barbero, afirmou que o objetivo do evento é jogar uma nova luz sobre o trabalho de Picasso e evidenciar sua ligação com o Mediterrâneo.

A região teve um papel importante em sua carreira artística, desde sua vivência na França até as relações com artistas e formas de arte que tinham o mar como ponto de referência.

Com colaboração do Museu Picasso, de Paris, a exposição gira em torno de uma das mais famosas telas do artista, "La Baignade", e ficará em cartaz até o dia 7 de janeiro de 2018.