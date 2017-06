Itália sediará 3 festivais de cerveja neste fim de semana

Na Itália, o verão está prestes a começar, e com as temperaturas aumentando e as férias chegando, a cerveja volta a ser uma das bebidas mais desejadas pelos italianos. Por conta disso, só neste fim de semana o país sediará três eventos destinados especialmente a esses fermentados e seus milhares de amantes.

Desta sexta-feira até domingo (9 a 11), a cidade de Roma está recebendo o famoso Fermentazione, festival criado há cinco anos de uma ideia do blogue "Cronache di Birra". Normalmente, o evento acontece todos os anos em setembro, mas na edição de 2017, a data foi antecipada.

Além disso, neste ano a feira da cerveja ocorre em um novo espaço, no Guido Reni Destrict. Mesmo assim, a Fermentazione reúne, como sempre, produtores da bebida de todo o país, como Foglie D'Erba, Birrificio del Ducato, Lambrate, Brewfirst, Opperbacco, Bruton, Birra dell'Eremo, Birrificio di Caglari, Sorrento e Birranova.

O evento também conta, como de costume, com laboratórios, para que os visitantes possam se aventurar mais no universo da sua bebida favorita; com várias barracas e tendas de streetfood, com petiscos típicos de Roma; e com um espaço dedicado às crianças, que permitirá com que pessoas de todas as idades se divirtam.

Na capital italiana, está acontecendo outro grande evento do setor: a quarta edição do Beer Park Festival, também marcada para este fim de semana. Neste ano, o espaço que está recebendo o festival, completamente ao ar aberto, não é mais os jardins de Brancaleone, mas sim o Parco del Ponte Nomentano, não tão longe.

O evento conta com a presença de 20 cervejarias e produtoras do fermentado, como o MC77, o B94, o Eternal City Brewing, o Jungle Juice, o Birrificio Sant'Andrea e o Rebel's, que promovem mais de 100 tipos de cervejas e chopes artesanais principalmente vindos da Espanha e da Polônia. Realizado em um parque, obviamente o evento não poderia deixar de ter muita música ao vivo e comida de rua, com barracas e estantes e food trucks de churrasco, pizza, macarrão, sorvete e outros doces. A região da Toscana também conta com outro evento destinado aos amantes de cerveja até o próximo domingo. O nome é Un Mare di Birra, que neste ano está sendo organizado na maravilhosa Ilha de Giglio, particularmente na sua parte mais alta e interna, a Giglio Castello.

Nessa adorável vila medieval, o festival itinerante ergue vários pontos dedicados à exposição e venda da bebida alcoólica. A escolha das cervejarias e produtoras que participam do evento foi realizada pelo famoso e histórico pub Ma Che Siete Venuti a Fa' de Roma. Alguns rótulos que estarão na cidades são Extraomnes, Loverbeer, Birrificio Italiano, Amiata e Birrificio Clandestino.