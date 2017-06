Evento 3 Doses acontece nesse sábado com três bandas autorais de rock

Dia 10, sábado, a partir das 19h o evento 3 Doses terá mais uma edição com três bandas de rock autoral – Banda Beker, Doomship e Entre Aspas.

O som vai rolar em um novo espaço da Baixada, Carimbó Lama Club (Rua Luís Sobral, 340, Centro, Nova Iguaçu), que será inaugurado nesse encontro de rock’n roll independente.

As bandas têm estilos diferentes uma da outra e influências diversificadas. A Banda Beker toca do Pop Rock ao Stoner, tem inspirações como Muse, Royal Blood e Jack White. Já conta com mais de 35 shows realizados entre agosto de 2016 e maio de 2017. Lançou seu primeiro EP Deixa o mundo em 2016 e o seu primeiro single Duas Faces está com mais de 3.000 visualizações.

Já a Doomship é Influenciada por famosas e clássicas bandas do século passado, como Led Zeppelin e Black Sabbath. O grupo mescla elementos desse som clássico da chamada “geração de ouro” dos anos 70 com Stoner e Blues. Recentemente, lançaram o clipe do single Workplace, que pode ser encontrado no YouTube.

E a terceira dose de rock é representada pela Entre Aspas que lança seu primeiro EP como trabalho oficial, intitulado A outra face, que conta com um total de 5 canções. A temática da banda perpassa por críticas sociais e pelo cotidiano da maioria das pessoas, com o intuito de provocar a reflexão sobre a nossa sociedade e buscar a liberdade de expressão.

O 3 Doses visa incentivar bandas independentes e autorais a divulgarem o seu trabalho. O evento já aconteceu em diversos bares da Baixada Fluminense, principalmente em Nova Iguaçu. Dessa vez, traz mais uma novidade – a estreia do espaço Carimbó, que contará com bar, inclusive, com venda de uma cerveja artesanal iguaçuana, a Big Malvado, do tipo stout, entre outras bebidas e petiscos. No intervalo entre as bandas vários estilos de rock serão discotecados por DJs e haverá, também, promoções.

Serviço: Evento 3 Doses

Data: 10 de junho, sábado, a partir das 19h

Local: Espaço Carimbó Lama Club - Rua Luís Sobral, 340, Centro, Nova Iguaçu

Entrada Gratuita

Bar com cerveja artesanal Big Malvado (fabricada em N. Iguaçu), entre outras Aceita cartões para pagamento no bar