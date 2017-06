Américas Shopping promove Festa Junina

O Américas Shopping promoverá sua tradicional Festa Junina no final do mês. O ‘Arraiá Américas Shopping’ acontece de 29 de junho a 2 de julho e terá comidas típicas, barracas gourmet, shows de forró, sertanejo e MPB, além de atrações infantis. O evento será realizado no Estacionamento Descoberto (G3) e a entrada é gratuita.

Entre os destaques gastronômicos, a festa contará com a ‘Smoked Pit Master’, com Luã Tavares, que fará diversos cortes de carnes defumadas, abóbora, batata doce, tudo na brasa, além de um arroz doce também feito no fogo à lenha.

Monique Gabiatti, a chef das estrelas, também virá com uma proposta de comidas feita na brasa com Costela Defumada na Brasa com Barbecue de Goiabada, Salsichão de Queijo Coalho com Orégano com acompanhamentos também feitos na brasa: Milho Assado, Batata Doce, Batata Tradicional e Pão de Alho com molhos artesanais.

A edição também terá a estreante no evento, Malu Mello, que é pós graduada em gastronomia funcional e representará o lado nordestino com o baião de dois em duas versões, tradicional e o destaque para os veganos: o baião de dois será feito com arroz, feijão, shitake orgânico, coentro, alho-poró, queijo de castanha e pinhão e o tradicional cural de milho.

Os estreantes do canal do Youtube "Bóia" chegam com criações inspiradas nos clássicos da culinária típica junina, como Arroz Doce Romeu e Julieta, Arroz Doce de doce de leite com flor de sal, Angu com Picadinho, entre outros. E, como toda festa tem que ter hambúrguer, a galera do Burgertopia preparou uma releitura da bebida Quentão, com um hambúrguer de pernil com bacon flambado na cachaça, maionese de gengibre e um barbecue de especiarias, como cravo e canela.

As cervejas artesanais ficarão por conta da ‘Moto Cerva’, que vem com rótulos da cervejaria Roter, e a ‘Saideira Beer Truck’, com as cervejas da Therezópolis.

“Além de todos estes pratos, também teremos os típicos, como paçoca, maçã do amor, pipoca, bolo de milho, canjiquinha, quentão e vinho quente, entre outros”, diz Allan Sales, curador gastronômico do evento.

Serviço: ‘Arraiá Américas Shopping’

Data: 29 de junho a 2 de julho. Quinta e Sexta, das 16h às 23h. Sábado, das 13h às 23h. Domingo - das 13h às 22h

Local: Estacionamento Descoberto (G3) do Américas Shopping - Av. das Américas, 15.500 - Recreio

Entrada Gratuita

Mais informações: (21) 2442-9900 ou www.americasshopping.com.br