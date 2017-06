‘Pois era noite de São João’ no Beco das Sardinhas

A Região Portuária do Rio celebra, pelo segundo ano, as tradições populares caipiras e o passado histórico da cidade em quatro arraiás no Beco das Sardinhas.

As festas juninas são uma tradição no Rio e no Morro da Conceição. Nos anos 1970, a participação popular local era a maior da cidade, conforme registro do Jornal do Brasil de 1974. Alguns moradores ainda fazem os arraiás por lá, mas bem menores, na pracinha da Jogo da Bola.

A ideia do evento ‘Pois era noite de São João’ é reviver esse clima, nos pés do Morro: nos dias 4, 11, 18, 25 de junho, das 10h às 22h, no Beco das Sardinhas, reunindo a tradição e o passado da Região Portuária, com brincadeiras, comidas típicas de cozinheiras locais, quadrilhas e trios de forró com a galera da gastronomia e da cerveja especial.

O Beco das Sardinhas fica na esquina da rua Marechal Floriano com Miguel Couto, no Largo de Santa Rita.

Confira a programação:

04/06 - Arraiá da Rua Estreita de São Joaquim {Viola Caipira}

18h | Osquestra Caipirando

20h | Trio Violada

11/06 - Arraiá do Sino do Capitão-Mor {Bailão na Roça}

18h - Quarteto Mula Preta

20h - Trio Filhos de Zé

18/06 - Arraiá da rua das Violas {Zabumbeiros}

18h - Zazumba (Oficina de Ritmos Nordestinos)

20h - Zabumba do Capitão

25/06 - Arraiá do Pé da Ladeira da Conceição {Tambores}

18h - Tambor de Cumba

20h - Silvan Galvão

Todos os dias:

10h - 22h (Quermesse de comidas e brincadeiras)

14h - Aula Pública sobre os Santos Juninos com Luiz Antonio Simas (04, A Festa Junina | 11, Santo Antônio | 18, São Pedro | 25, São João)

13h - 17h - Picadeiro Volante

16h - Bingo

17h - Brincadeiras

19h30 - Casório e Quadrilha

Entrada gratuita!