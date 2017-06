Maior tributo aos Beatles chega ao Rio

Um espetáculo cênico-musical de encher os olhos e agradar aos ouvidos chega ao Rio de janeiro no próximo dia 11 de junho. A Beatles Abbey Road, considerada a banda tributo mais fiel aos 'Fab Four' no Brasil, se apresentará no Teatro Bradesco.

Os paulistanos são conhecidos internacionalmente por sua fidelidade ao interpretar toda a singularidade da banda inglesa. Além dos recursos multimídia que transportam os fãs de volta ao passado, o quarteto apresenta ainda instrumentos musicais idênticos aos originais, como as guitarras Rickenbacker empunhadas no início da carreira dos 'Besouros'.

O figurino é outro detalhe importantíssimo, já que chega a extremos em seus detalhes: há pulseiras, relógios e alianças usadas por John, Paulo, George e Ringo. Enquanto a banda está no palco, também não se ouve nenhuma palavra em português. “Nós interpretamos com o máximo de fidelidade, inclusive na conversa com o público”, conta Maury D’Ambrosio, fundador do grupo que já completa 26 anos.

Reconhecimento Internacional

A fidelidade e capricho da Beatles Abbey Road já rendeu bons frutos, é a única representante brasileiro a tocar na Beatles Week, recebendo elogios do próprio George Martin, famoso produtor do conjunto e conhecido como o quinto Beatle.

Também foi na semana dedicada aos fãs da banda, em Liverpool, que a Beatles Abbey Road abriu o evento com uma apresentação nos estúdios EMI, gravando também um CD ao vivo no local, utilizando a aparelhagem de som original dos ídolos ingleses.

O elenco

O grupo paulistano surgiu no final da década de 1980, durante um encontro de Beatlemaníanos. Atualmente, a banda é formada por Carlos Picchi (Ringo Star), Maury D’Ambrosio (George Harrison), Ricardo Junior (Paul McCartney) e Luis Fernando Gomes (John Lennon).

Os Instrumentos

Um show à parte são os instrumentos utilizados nos espetáculos. Apontado como a melhor banda Beatles do Brasil, o grupo possui uma coleção autêntica de instrumentos e figurinos. Entre os destaques estão: três violões (Martin, Gibson e Epiphone) e uma bateria Black Oyster (1965).

Produção

A ABR Produções é a responsável pela produção do tributo. Segundo o produtor e também integrante da banda, Carlos Picchi, o espetáculo faz o público imergir no universo dos Beatles. “ Até mesmo quem nunca teve a oportunidade de vê-los pessoalmente tem a nítida sensação de que está vendo o quarteto ali, em carne e osso”.

Serviço - Beatles Abbey Road

Data: 11 de Junho, às 20h

Local: Teatro Bradesco Rio - Av. das Américas, 3900 - 160 - Barra da Tijuca

Classificação: Livre

Ingressos e mais informações: https://www.teatrobradescorio.com.br