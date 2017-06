La Féria - edição Arraiá acontece neste domingo, 11 de junho, no Clube Militar da Lagoa

A edição de junho do evento La Féria, uma feira voltada para a família, terá como tema o arraiá junino. A feira está em sua sexta edição e desta vez acontecerá na sede do Clube Militar da Lagoa, dia 11 de junho, próximo domingo, das 11h às 17h, com entrada gratuita.

Durante o evento, haverá diversas brincadeiras para as crianças, como recreação com o grupo Fabulosos, contação de história, roda de capoeira, apresentação de personagens vivos, além de pintura em cavalete, pintura facial e oficina de artes. Ao longo de todo o dia também serão sorteados alguns brindes e serão escolhidos os casais caipiras adultos e infantis mais originais.

Enquanto as crianças se divertem, os pais terão à disposição mais de 40 produtores locais e lojistas da região nas áreas de moda, decoração e gastronomia. Haverá marcas de roupas infantil e adulto, moda-praia, bijouterias, e também diversas barraquinhas com delícias como: comidas típicas juninas, hambúrguer, kebab, pão de queijo, crepe, pães artesanais, papinha de bebê, brigadeiro, pão de mel, bala de coco, comida alemã, cervejas, drinques e muito mais.

Programação

11h às 12h30 - Fabulosos: Recreação para crianças de até 4 anos

12h30 - escolha do casal caipira mais original

13h às 14h - O Sumiço das Bandeiras: Contação de histórias com Amanda Mello

14h às 16h - Fabulosos: Recreação para crianças de até 10 anos

14h15 às 15h15 - Roda de capoeira com o Mestre Mazinho

14h30 às 16h30 - Apresentação dos personagens vivos

17h - Show dos Fabulosos e sua banda com músicas juninas

Oficinas e outros

Oficina Idea - Experiência criativa para a montagem de um balão

kit + oficina R$ 20,00

Pintura facial - grátis

Pintura em cavaletes R$ 6,00

La Féria edição Arraiá - dia 11 de junho, domingo

Sede Lagoa do Clube Militar Rua Jardim Botânico, 391 - Jardim Botânico

Data: 11 de junho, domingo, das 11h às 19h

Entrada gratuita