Ferry Corsten se apresenta na Apoteose, no próximo domingo (dia 11)

Depois de entrar para o calendário mundial da música eletrônica com a mega apresentação de Tiesto nas areias de Ipanema, em 2007, e marcar os verões cariocas de 2011 e 2013 com os belgas Dimitri Vegas & Like Mike, o sueco Axwell (Swedish House Mafia) e o inglês Paul Oakenfold, o evento Superstar DJs retorna ao Rio para a edição de 10 anos.

Em 11 de junho, domingo, a Apoteose receberá Ferry Corsten, o aclamado DJ de trance do planeta, para transformar o local no palco da maior day party do país.

Considerado uma das maiores influências mundiais da música eletrônica, ele, que assina remixes para nomes como U2, Justin Bieber, Moby, The Killers e Nelly Furtado, retorna ao Rio dentro da turnê de 'Blueprint', CD lançado há duas semanas. Já considerado como um divisor de águas no universo da música eletrônica, o álbum, inspirado no universo sci-fi, é uma viagem de 17 músicas interligadas em que ele faz ficção a partir do universo do trance. 'Blueprint' conta a história de um jovem e uma androide com roteiro de David Muller, da série House of Cards, e narração do ator Campbell Scott, protagonista do filme 'O Espetacular Homem Aranha'. As faixas contam ainda com clipes de animação gráfica.

Abrindo os trabalhos para Ferry, se apresentam os DJs cariocas: Marcelo Cic, Morttagua, Andrew Gracie, BobJohn, HouseArmor, Dan Matt, Rafael Nazareth e Allan Pinheiro.

O evento será aberto ao público, com entrada gratuita, mas também oferecerá opções de acesso pagas. Para os quiserem curtir a festa no setor pista, basta doar 1kg de alimento não perecível para garantir a entrada. Já quem preferir aproveitar o evento de forma mais confortável, há as opções de pista premium e área vip.

Sobre Ferry Corsten

Corsten é um dos pioneiros da cena eletrônica holandesa. O DJ começou bem jovem, brincando com a vitrola do pai e remixando fitas para os amigos quando ainda era criança. Sua primeira apresentação ao vivo foi aos 16 anos e já lhe rendeu um prêmio naquela época. Em 1996 ele emplacou o hit 'Don’t be afraid', de Moonman, nas paradas do Reino Unido e a partir de então não parou mais. Hoje ele mantém o recorde de 10 singles de ouro em seu estúdio.

Não é só a revista DJ Mag que o reconhece como um dos melhores do mundo. Em 1999 Corsten foi eleito pela Ericsson Music Awards o produtor do ano e deixou pra trás gente como Puff Daddy! Em 2004, no Winter Miami Music Conference, foi eleito melhor DJ internacional e melhor compilação (Ferry Corsten: Mixed Live). Em seu país ele também é “rei”. A TMF (MTV holandesa) entregou a Corsten os prêmios de melhor DJ e melhor vídeo clip (Rock your body, rock) no ano passado. Saiba mais em http://www.ferrycorsten.com/

Serviço: Superstars DJs apresenta Ferry Corsten

Data: 11 de junho, domingo, de 12h às 24h

Local: Apoteose

Ingressos:

Pista: Entrada franca com doação de 1k de alimento não perecível

Pista Premium: R$ 80,00 (revertidos em consumo no bar) + doação de 1k de alimento não perecível

Área vip: R$ 120,00 (mulheres, com valor revertido em consumo no bar) + doação de 1k de alimento não perecível) l R$ 150,00 (homens, com valor revertido em consumo no bar) + doação de 1k de alimento não perecível).

Venda antecipada: http://bit.ly/comprarsupestardjs

Classificação: 18 anos