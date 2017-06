Teatro Sesi Duque de Caxias apresenta espetáculo premiado 'Meias verdades'

Um homem. Uma mulher. Uma perda. O encontro. Existem meias verdades ou apenas a mentira? No ano em que completa 20 anos de fundação, a Companhia de Arte Popular traz à cena o espetáculo 'Meias verdades', do autor Cesário Candhí, para falar de maneira ampla sobre as relações humanas. O espetáculo teatral será promovido pelo Sesi Cultural nesta sexta-feira, dia 9, às 20h, no Teatro Sesi Caxias (Rua Arthur Neiva, número 100, bairro 25 de Agosto). A atração tem ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

O grupo, que faz parte da 'Rede Baixada em Cena', já participou e recebeu prêmios de diversos festivais pelo Rio de Janeiro - 'Baixada 2015', em artes cênicas, e 'Shell 2016', na categoria inovação em teatro. A Cia. surgiu em 1997, no município de Duque de Caxias, e sempre guiou sua inquietação no contínuo aprimoramento da pesquisa cênica, baseada na expressividade popular, colocando essa cultura na roda, na rua, na praça, no palco, no dia-a-dia.

No Sesi Caxias, as vendas são feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 9h às 14h. Pessoas com mais de 60 anos, estudantes, deficientes físicos e associados ao SESI pagam meia-entrada. Mais informações (21) 3672-8369 ou na página do Sesi Cultural: http://www.firjan.com.br/sesi/qualidade-de-vida/guia-sesi-cultural/pagina-principal/

Serviço: Espetáculo teatral 'Meias verdades'

Data: 9 de junho, sexta-feira, às 20h

Ingressos: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)

Classificação indicativa; 16 anos

Local: Teatro Sesi Caxias - rua Arthur Neiva, 100 - Bairro 25 de agosto, Duque de Caxias

Mais informações: (21) 3672-8369 ou teatrosesi.caxias@firjan.org.br