Sandra Duailibe lança 'Celebrizar', no Café Pequeno, dia 08 de junho

No dia 08 de junho, 20h, acontece o show 'Celebrizar' em que a cantora Sandra Duailibe lança seu primeiro trabalho, resultado de mais de 10 anos de carreira.

Cantora de timbre e repertório sofisticados, Sandra Duailibe, revisita músicas que a consagraram, como 'Certas canções' (Tunai/Milton Nascimento) e 'Epitáfio' (Sérgio Britto), além de interpretar temas inéditos na sua voz como 'Lembra de mim' (Ivan Lins/Vitor Martins), 'Resposta ao tempo' (Cristóvão Bastos/Aldir Blanc) e 'Por enquanto' (Renato Russo).

Em cena, a cantora estará acompanhada por Paulo André Tavares (violão e direção musical), Agilson Alcântara (violão), Paulo Dantas (contrabaixo) e por Cássio Acioli (percussão). A apresentação tem as participações especiais de Fhernanda Fernandes, de quem gravou 'Marajó' (com Sarah Benchimol), e do poeta Christovam de Chevalier.

O espetáculo faz parte do projeto 'Café Pequeno em bom som', uma iniciativa Fetaerj - Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro, que assumiu a residência artística do Teatro Municipal Café Pequeno, no Leblon.

Com curadoria e produção de Roberto Jerônimo, projeto pretende oferecer aos amantes da música popular brasileira, uma série de shows diversificados.

Ficha Técnica

Com Sandra Duailibe

Banda: Paulo André Tavares (Diretor Musical e violão), Agilson Alcantara (violão), Paulo Dantas (contra-baixo), Cassio Acioli (percussão/bateria)

Diretor Musical, Arranjos e Violão: Paulo André Tavares

Assessor de Imprensa: Christovam De Chevalier

Serviço: Sandra Duailibe lança 'Celebrizar'

Data: 08 de junho, quinta-feira, 20h

Local: Teatro Municipal Café Pequeno - Av. Ataulfo de Paiva 269 – Leblon

Ingressos: R$40,00 (inteira), R$20,00 (meia)

Classificação: Livre

Mais informações: 21 2294-4480