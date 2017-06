Morre Trento Longaretti, um dos maiores pintores italianos

O pintor italiano Trento Longaretti morreu na manhã desta quarta-feira (7) em Bergamo, devido a uma série de complicações ligadas à idade. O artista tinha completado 100 anos no ano passado e estava internado em um hospital da cidade.

Longaretti nasceu em Treviglio, no dia 27 de setembro de 1916, local onde viveu e trabalhou durante praticamente toda sua vida.

Seu estilo de "brincar" com as cores, similar ao do pintor russo Marc Chagall, rendeu a ele conhecimento mundial.

O talento de Longaretti foi descoberto por sua professora em seus desenhos escolares, quando ainda era criança. Anos depois, estudou na Academia de Belas Artes de Brera, onde teve aulas com o pintor italiano Aldo Carpi, de quem se aproximou muito.

Além da pintura, o artista se dedicou também aos afrescos e à arte em vitrais e mosaicos. Dirigiu a Academia Carrara de Bergamo até 1978, cargo que deixou por vontade própria.

A carreira de Longaretti começou em 1937 e foi até 2016, na qual ele contou de forma emocionante a história de sua vida e os encontros de sua infância.

Longaretti também retratou também o sofrimento do povo judeu durante o período de guerras, de pessoas pobres, mas também da atual crise imigratória e das centenas de pessoas que fogem de seus países em embarcações pelo Mar Mediterrâneo.