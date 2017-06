'Mata teu pai', com Debora Lamm, cumpre nova temporada no Rio

'Mata teu pai', de Grace Passô é uma livre adaptação do mito de Medéia e foi escrita especialmente para a atriz Debora Lamm.

Com direção de Inez Viana e direção de produção de Maria Albergaria, este novo projeto da Cia OmondÉ é a primeira parte de uma trilogia, concebida por Inez, que se propôs a fazê-la, posteriormente, também nas linguagens da dança e da ópera. Entre expatriados e imigrantes, Medéia questiona valores atuais, como o feminismo e o preconceito.

A peça volta aos palcos do Rio de Janeiro em 10 de junho no Galpão Gamboa, com apresentações de sábado a segunda, às 20h, até o dia 26.

Em 2017 Debora Lamm celebra 20 anos de carreira

– “Preciso que me escutem!”, diz Medéia em sua primeira fala na peça 'Mata teu pai'. E ela, aliás, elas, têm muito a dizer sobre nossos dias, nossos tempos tristes, onde imperam o retrocesso e a intolerância. Medéia está em movimento, vive em meio a escombros da cidade onde agora está. Encontra mulheres: síria, cubana, paulista, judia, haitiana. Se vê na mesma condição de imigrante. Algumas tornam-se suas cúmplices, outras suas algozes. Percorre um caminho interior, onde decide que quem tem que morrer é Ele, que a desprezou e tirou seu direito de ser sua mulher. “Que direitos temos nós?”. Ela tem consciência de seus direitos e luta por eles. Para além de um paralelo sobre o mito, Grace Passô recria a sua feiticeira, performantizada por Debora Lamm, e a insere nos dias de hoje, criando assim um debate sobre a condição da mulher atual. Também propõe uma mudança na história, inaugurando uma nova perspectiva e versão para o mito – explica a diretora Inez Viana.

A encenação se baseia no discurso de Medéia, onde o público tem papel fundamental. Junto com a atriz Debora Lamm também estão em cena AsMeninasDaGamboa, um grupo de 10 senhoras da terceira idade, moradoras da região da Gamboa, que formam um coro, espécie de inconsciente de Medéia.

– Medéia é uma protagonista feminina que desafia o amor romântico. Na tragédia de Eurípedes, ela ressignifica o sentimento quando foge com o ser amado, o que fará dela uma estrangeira. Mata o irmão e mais adiante mata seus próprios filhos que tem com Jasão ao se ver traída por ele. A Medéia de “Mata Teu Pai” leva consigo o discurso e angústias do mundo atual. Dar voz a uma personagem milenar será sempre um desafio – comenta Debora Lamm.

Com uma ambientação simples, da cenógrafa Mina Quental, um campo minado se desenha no espaço, trazendo toda a sorte de lixo eletrônico, como caixas e mais caixas de carregadores de celular, baterias, teclados de computador, monitores etc. A luz de Nadja Naira e Ana Luzia De Simoni revela formas, rostos, corpos, de forma transversal, criando contradições nas imagens, para que o espectador possa construir junto, se sentindo parte da história. A direção de movimento de Marcia Rubin recria, a partir do coro de senhoras, uma atmosfera onírica, como se elas habitassem apenas o sonho de Medéia. A equipe de criação conta ainda com a direção musical de Felipe Storino, figurinos de Sol Azulay, caracterização de Josef Chasilew e programação visual de Felipe Braga.

Sexto espetáculo da Cia OmondÉ, pela primeira vez em forma de monólogo, 'Mata Teu Pai' estreou nacionalmente em janeiro de 2017 no Espaço Cultural Sérgio Porto, Zona Sul do Rio de Janeiro. Em abril participou da programação oficial do Festival de Curitiba e agora volta ao Rio, após uma temporada de sucesso em São Paulo, onde ficou por todo o mês de maio no Sesc Ipiranga, com lotação esgotada.

Em 2017 Debora Lamm celebra 20 anos de carreira

Recentemente, Debora Lamm concluiu as filmagens dos longas-metragens 'Como é cruel viver assim', roteiro de Fernando Ceylão com direção de Julia Rezende (seu personagem ‘Regina’ é uma empregada doméstica de caráter duvidoso) e 'Chocante', roteiro de Bruno Mazzeo com direção de Jhonny Araújo (seu personagem ‘Quézia’ é presidente do Fã Clube de uma boy bands dos anos 80 que tenta ressurgir com eles a todo custo). Ambos serão lançados em 2017.

Cria do O Tablado e com 11 indicações a prêmios de teatro como atriz e como diretora, tem quatro troféus no currículo. Participou de mais de 30 espetáculos. É integrante da Cia OmondÉ desde sua formação, em 2010. No cinema foi protagonista do sucesso de bilheteria 'Muita Calma Nessa Hora' e do premiado 'Seja o Que Deus Quiser', de Murilo Salles. Durante quatro anos, ao lado de Bruno Mazzeo, atuou no primeiro programa de dramaturgia da TV a cabo brasileira, o sucesso 'Cilada'. Na TV Globo trabalhou com Mauricio Farias, Dennis Carvalho, Denise Saraceni, Gilberto Braga, Felipe Miguez, Isabel de Oliveira, Guel Arraes, entre outros, em séries e novelas como 'Geração Brasil', 'Celebridade', 'Sabor da Paixão', 'Um Anjo Caiu do Céu', 'Junto e Misturado' e, atualmente, é uma das protagonistas do humorístico 'Zorra'.

Ficha técnica

Texto: Grace Passô

Direção: Inez Viana

Performance: Debora Lamm

Participação: As Meninas da Gamboa

Direção de produção: Maria Albergaria

Direção de movimento: Marcia Rubin

Iluminação: Nadja Naira e Ana Luzia de Simoni

Cenário: Mina Quental

Figurino: Sol Azulay

Direção musical: Felipe Storino

Caracterização: Josef Chasilew

Programação visual: Felipe Braga

Foto e vídeos de divulgação: Elisa Mendes

Assessoria de imprensa: Máquina de Escrever Comunicação - Catharina Rocha e Mylène Neno

Produção executiva: Junior Dantas e Luís Antônio Fortes

Assistente de produção: Ana Clara Aló

Realização: Eu + Ela

Um projeto da Cia OmondÉ

Serviço: 'Mata teu pai'

Temporada: de 10 a 26 de junho – de sábado a segunda, às 20h

Local: Galpão Gamboa – Rua da Gamboa 279

Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada), R$ 10 (classe teatral) e R$ 5 (moradores da região da Gamboa, Santo Cristo e Saúde). Vendas: www.sympla.com.br/galpaogamboa

Classificação: 14 anos

Mais informações: . Tel.: (21) 98460- 1350 / 98460-1351 ou galpaogamboa.com.br