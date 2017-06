Letícia Sabatella mostra seu lado cantora em show em Petrópolis

Letícia Sabatella vai trazer sua 'Caravana Tonteria' pela primeira vez a Petrópolis.

Graciosa e irreverente, a atriz solta a voz em show performático na sexta-feira (16/06) às 20h, no Theatro D. Pedro, promovido pelo Sesi Cultural. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro a partir de R$ 17.

A Caravana Tonteria é um quarteto formado por Letícia Sabatella (composições e voz), o ator e multiinstrumentista Fernando Alves Pinto (serrote, trompete, violão e voz) e os músicos Paulo Braga (piano) e Zéli Silva(contra-baixo).

O repertório conta com canções autorais de Letícia e outras grandes referências, como Chico Buarque, Colle Porter, Kurt Weill, Duke Ellington e Carlos Gardel.

A Caravana Tonteria é um quarteto formado por Letícia Sabatella (composições e voz), Fernando Alves Pinto (serrote, trompete, violão e voz), Paulo Braga (piano) e Zéli Silva(contra-baixo)

Ambientado simbolicamente em um cabaré itinerante, o show de música, com estilos heterogêneos, dialoga com a cena, garantindo um caráter mais performático à apresentação.

O nome é emprestado do tango "Tonteria". "É a minha única composição do gênero", explica Letícia.

No palco, o público se diverte com uma trupe de circenses, saltimbancos, coloridos e maltrapilhos inspirados em “Commedia dell’Arte”. Uma apresentação que possibilita reflexões sobre a música e as artes cênicas em diálogo com outras linguagens artísticas por meio de performances e interpretações. A direção é de Arrigo Barnabé.

Os ingressos para apresentação custam R$ 34 (inteira) e R$ 17 (meia) e estão à venda na bilheteria do Theatro D. Pedro (aberta das 14h às 20h). Pessoas com mais de 60 anos, estudantes, deficientes físicos e associados ao SESI pagam meia-entrada.

Ficha técnica

Composições e voz: Letícia Sabatella

Serrote, trompete, violão e voz: Fernando Alves Pinto

Piano: Paulo Braga

Contrabaixo: Zéli Silva

Direção artística: Arrigo Barnabé

Figurino: Chrystyan Kishida

Desenho de luz: Wagner Pinto

Roadie: Surabhi

Direção de arte: Gustavo Guimarães

Programação visual: Vicka Suarez

Produção: Bianca De Felippes

Realização: Gávea Filmes

Serviço: 'Caravana Tonteria – Letícia Sabatella'

Dia: 16 de junho, às 20h

Local: Theatro D. Pedro - Praça Expedicionários, s/n – Centro

Ingressos: R$ 34 (inteira), R$ 17 (meia)

Classificação indicativa: 16 anos